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Фоторепортаж

«Мы вчера хотели на каток — получилось сегодня»: Новосибирск покрылся льдом — 10 фото с опасных улиц

После внезапной оттепели и такого же внезапного похолодания тротуары и дороги стали опасными

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Вчерашние лужи на асфальте превратились в лед — будьте осторожны на тротуарах и дорогах

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Новосибирск сковало льдом — это, впрочем, было ожидаемо после внезапной оттепели и дождя с мокрым снегом и ночного мороза. МЧС поспешили предупредить новосибирцев о гололедице, но городские службы явно не справляются. Тротуары, в особенности те, до которых так и не дошла снегоуборочная техника, превратились в труднопреодолимые препятствия.

Температура ночью резко опустилась, и на тротуарах образовались ледяные бугры и наплывы

Температура ночью резко опустилась, и на тротуарах образовались ледяные бугры и наплывы

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На тех участках, где тротуары всё-таки почистили, вчерашние лужи превратились в сплошную корку льда

На тех участках, где тротуары всё-таки почистили, вчерашние лужи превратились в сплошную корку льда

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Кое-где в центре тротуары отсыпали гранулами «Бионорда», но, конечно, далеко не везде

Кое-где в центре тротуары отсыпали гранулами «Бионорда», но, конечно, далеко не везде

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Как передает с улиц Новосибирска наш фотокорреспондент Александр Ощепков, горожане относятся к ситуации с грустной иронией. «Мы вчера хотели на каток — получилось сегодня», — цитирует он шутки на улицах

Как передает с улиц Новосибирска наш фотокорреспондент Александр Ощепков, горожане относятся к ситуации с грустной иронией. «Мы вчера хотели на каток — получилось сегодня», — цитирует он шутки на улицах

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Зону остановки на Советской щедро посыпали гранитной крошкой. С двух сторон от нее — гладкий лед тротуара. Вероятно, пассажиры на остановке должны возникать и пропадать каким-то магическим образом, а не пешком приходить. Для чего тогда до сих пор нужен транспорт — вопрос

Зону остановки на Советской щедро посыпали гранитной крошкой. С двух сторон от нее — гладкий лед тротуара. Вероятно, пассажиры на остановке должны возникать и пропадать каким-то магическим образом, а не пешком приходить. Для чего тогда до сих пор нужен транспорт — вопрос

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Вчерашняя каша на тротуарах превратилась в непроходимые ледяные бугры. Под стать одноименной деревне, которая вместе с Кривощеково дала начало городу

Вчерашняя каша на тротуарах превратилась в непроходимые ледяные бугры. Под стать одноименной деревне, которая вместе с Кривощеково дала начало городу

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В ближайшие дни тепло в Новосибирск не вернется. Остается надеяться, что дорожные службы наведут порядок на городских дорожках

В ближайшие дни тепло в Новосибирск не вернется. Остается надеяться, что дорожные службы наведут порядок на городских дорожках

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Тем не менее пациентов в травмпунктах наверняка за эти дни прибавится — как и аварий на дорогах

Тем не менее пациентов в травмпунктах наверняка за эти дни прибавится — как и аварий на дорогах

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Кроме гололеда и мороза, МЧС предупреждает о сильном ветре — одевайтесь теплее и выбирайте обувь понадежнее

Кроме гололеда и мороза, МЧС предупреждает о сильном ветре — одевайтесь теплее и выбирайте обувь понадежнее

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Ночью 25 февраля резко похолодало до -16 — согласно прогнозам, в ближайшие дни намного теплее не станет, а по ощущениям температура может и вовсе походить на -20.

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