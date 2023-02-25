«Мы вчера хотели на каток — получилось сегодня»: Новосибирск покрылся льдом — 10 фото с опасных улиц

Новосибирск сковало льдом — это, впрочем, было ожидаемо после внезапной оттепели и дождя с мокрым снегом и ночного мороза. МЧС поспешили предупредить новосибирцев о гололедице, но городские службы явно не справляются. Тротуары, в особенности те, до которых так и не дошла снегоуборочная техника, превратились в труднопреодолимые препятствия.

