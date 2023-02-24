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Не промочите ноги: первый дождь пошел в Новосибирске — он не закончится ближайшие два часа

К вечеру в Новосибирске похолодает

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На дорогах лужи и мокрый снег

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В Новосибирске сегодня, 24 февраля, пошел первый в этом году дождь. В городе, по данным «Яндекс.Погоды», +1 градус. Ближе к вечеру в городе похолодает до 0.

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Дождь жители Новосибирска заметили после обеда

Видео: Елизавета Шаталова

Как сообщают на сайте «Яндекс.Погоды», в городе идет снег с дождем. В городе +1 градус. При этом ближайшие два часа осадки не остановятся.

Снег с дождем на всей территории Новосибирска

Снег с дождем на всей территории Новосибирска

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Как сообщают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра дождь и мокрый снег ожидали во второй половине дня. Ветер южный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. На дорогах гололедица.

С завтрашнего дня в городе ожидают похолодание до -15 градусов. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какими будут выходные.

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