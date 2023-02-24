Не промочите ноги: первый дождь пошел в Новосибирске — он не закончится ближайшие два часа

В Новосибирске сегодня, 24 февраля, пошел первый в этом году дождь. В городе, по данным «Яндекс.Погоды», +1 градус. Ближе к вечеру в городе похолодает до 0.
Как сообщают на сайте «Яндекс.Погоды», в городе идет снег с дождем. В городе +1 градус. При этом ближайшие два часа осадки не остановятся.
Как сообщают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра дождь и мокрый снег ожидали во второй половине дня. Ветер южный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. На дорогах гололедица.
С завтрашнего дня в городе ожидают похолодание до -15 градусов. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какими будут выходные.