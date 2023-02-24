Конец потеплению: в Новосибирске похолодает до -16 градусов — прогноз погоды на выходные

В Новосибирск в субботу и воскресенье придет резкое похолодание. К воскресенью температура может опуститься до -16 градусов. НГС изучил погодные сервисы, чтобы узнать, какими будут выходные.
По данным «Яндекс.Погоды», сегодня ночью температура опустится до -7 градусов. Завтра, 25 февраля, обещают -7 градусов, а ночью -14 градусов. В субботу и воскресенье обещают небольшой снег. При этом в воскресенье будет -9 градусов днем и -10 градусов ночью.
По данным Gismeteo, в субботу, 25 февраля, будет -3 градуса днем и -11 градусов ночью. В воскресенье обещают -9 градусов днем и -15 градусов ночью. При этом оба дня будет сильный ветер. В субботу порывы будут 11 м/с, а в воскресенье — 19 м/с. Оба дня будут пасмурными, но без снега.
Как сообщают на сервисе World weather, в субботу днем температура опустится до -10 градусов. При этом в воскресенье, 26 февраля, ночью будет -13 градусов, утром -16 градусов, днем и вечером -11 градусов. Утром ощущаться температура будет как -22 градуса. Оба дня будут облачными.
Первое марта в Новосибирске, скорее всего, не обрадует весенними лучами. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, с какой погоды начнется весна в городе.