Будет ли солнце в первый день весны в Новосибирске? Изучаем прогнозы сервисов

Уже на следующей неделе начнется весна, в Новосибирске всё теплее, а жители ждут весеннее солнце. Но первое марта, скорее всего, не обрадует весенними лучами. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, с какой погоды начнется весна в городе.
По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном будет пасмурно целый день. Днем температура может подняться до -1 градуса, а ночью опуститься до -3 градусов. Ветер ожидается юго-западный, примерно
Сервис Gismeteo также обещает пасмурную погоду, но при этом ночью выпадет небольшой снег. Температура днем может подняться до -2 градусов, а ночью опуститься до -7 градусов.
World-weather также прогнозирует облачную погоду со слабым снегом. Он может выпасть и днем, и ночью. При этом температура днем составит -1 градус, но ощущаться может как -6 градусов. Ночью же ожидают похолодание до -3 градусов, по ощущениям будет -9 градусов. Ветер также ожидают юго-западный, примерно
НГС также изучил прогноз сервисов на март. Ожидается, что морозы окончательно уйдут из города, но снегопады сохранятся, пока их не сменят дожди.