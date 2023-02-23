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Тема дняПрогноз погоды на первый день весны
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Будет ли солнце в первый день весны в Новосибирске? Изучаем прогнозы сервисов

В марте может пойти первый дождь

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В марте еще прогнозируют снег

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Уже на следующей неделе начнется весна, в Новосибирске всё теплее, а жители ждут весеннее солнце. Но первое марта, скорее всего, не обрадует весенними лучами. НГС изучил сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, с какой погоды начнется весна в городе.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном будет пасмурно целый день. Днем температура может подняться до -1 градуса, а ночью опуститься до -3 градусов. Ветер ожидается юго-западный, примерно 6 м/с. Световой день к 1 марта уже составит почти 11 часов, при этом 23 февраля световой день, по данным сервиса, составляет 10 часов и 15 минут. Снег синоптики не прогнозируют.

Днем температура может подняться до -1 градуса

Днем температура может подняться до -1 градуса

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Сервис Gismeteo также обещает пасмурную погоду, но при этом ночью выпадет небольшой снег. Температура днем может подняться до -2 градусов, а ночью опуститься до -7 градусов.

Температура днем ожидается -2 градуса

Температура днем ожидается -2 градуса

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World-weather также прогнозирует облачную погоду со слабым снегом. Он может выпасть и днем, и ночью. При этом температура днем составит -1 градус, но ощущаться может как -6 градусов. Ночью же ожидают похолодание до -3 градусов, по ощущениям будет -9 градусов. Ветер также ожидают юго-западный, примерно 6 м/с.

1 марта ожидается слабый снег весь день

1 марта ожидается слабый снег весь день

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НГС также изучил прогноз сервисов на март. Ожидается, что морозы окончательно уйдут из города, но снегопады сохранятся, пока их не сменят дожди.

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МартОблачностьПрогноз погодыСервисСиноптикиСнег
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