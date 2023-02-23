Будет ли солнце в первый день весны в Новосибирске? Изучаем прогнозы сервисов

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», за окном будет пасмурно целый день. Днем температура может подняться до -1 градуса, а ночью опуститься до -3 градусов. Ветер ожидается юго-западный, примерно 6 м/с . Световой день к 1 марта уже составит почти 11 часов, при этом 23 февраля световой день, по данным сервиса, составляет 10 часов и 15 минут. Снег синоптики не прогнозируют.