«На складе газировка превратилась в лед». Как замерзал и отогревался Линево — в -35 поселок остался без тепла

— Чем согревались? Энтузиазмом! — посмеивается женщина, живущая на улице Мира. В ее доме не было отопления два дня, столбик термометра за окном к тому моменту опустился до 35 градусов мороза. Сама женщина в случившемся похоже не видит большой проблемы, говорит, что куталась в теплый халат и ждала, пока «включат батареи».



— Нам повезло просто, вам туда дальше надо, — машет она рукой в сторону улицы Листвянской, имея в виду, что дома в этом направлении пострадали больше всего.