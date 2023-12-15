«На складе газировка превратилась в лед». Как замерзал и отогревался Линево — в -35 поселок остался без тепла

Неделя крепких морозов началась для рабочего поселка Линево с отключения батарей. Авария на теплотрассе лишила тепла больше десятка многоквартирных домов, а также детский сад, СИЗО, дом культуры и администрацию. В некоторые здания отопление вернулось уже через несколько часов, а вот другим домам пришлось жить при +12 градусах в квартирах, отогреваться пушками и кутаться в куртки на протяжении всей недели. Корреспонденты НГС побывали в Линево, которое только-только выходит из ледникового периода — батареи кое-где начали теплеть лишь вчера, 14 декабря.
Пар, куржак и замерзшие окна
Линево словно заволокло паром. На Коммунистическом проспекте работает трактор, который ковшом разрывает промерзшую землю, добираясь до труб теплотрассы. Следующими сюда приедут ремонтники. Картина для линевцев более чем привычная — после 6 декабря, когда в домах поселка резко пропало тепло, разрывать тут стали повсюду.
— Чем согревались? Энтузиазмом! — посмеивается женщина, живущая на улице Мира. В ее доме не было отопления два дня, столбик термометра за окном к тому моменту опустился до 35 градусов мороза. Сама женщина в случившемся похоже не видит большой проблемы, говорит, что куталась в теплый халат и ждала, пока «включат батареи».
— Нам повезло просто, вам туда дальше надо, — машет она рукой в сторону улицы Листвянской, имея в виду, что дома в этом направлении пострадали больше всего.
Александр Подтеребин живет на соседней улице — Бульвар Ветеранов Войны. Отключение у него продлилось всего день, но страшнее, по его словам, другое — дом сыреет от пара и покрывается инеем. С аварией это никак не связано, вероятно, что-то случилось с задвижками, предполагает пожилой мужчина. Он ведет нас к пятиэтажке, которая выделяется среди остальных — окна и подъезд в ней заиндевели.
— Вот, видите, что? — показывает он на заледеневшие снаружи окна зеленой пятиэтажки. Напротив дома люк, откуда валит пар, на нем примостились озябшие голуби.
— Это я еще сбил утром! Полметра куржака (пробка из обледеневшего снега — Прим.ред.) висело! — тут же подключается к разговору дворник, убирающий снег.
Александр живет на первом этаже, его окно — самое замерзшее. Прямо под ним подвал, оттуда тоже валит пар.
— Все течет у нас, прям отсырело. Под окном сунул руку, а там плесень, — объясняет он. — В прошлом году нам трубу меняли, а, видать, задвижки сорвало и всё. И в прошлую зиму мы все так сидели до весны, и в этот раз.
Он говорит, что жильцы обратились в администрацию, но если ответа не будет, то готовы даже идти в суд.
«Жильцам совсем тяжело было»
Авария на теплотрассе произошла около 7 утра. Администрация поселка выложила в соцсетях большой список домов, которые пришлось отключить. В нем также оказались соцобъекты — детский сад, две школы, дом культуры, СИЗО и даже администрация. Когда казалось, что проблема улажена, на теплотрассе вновь произошел порыв, и работы затянулись. В городских пабликах тема аварии обсуждалась больше всего. «Листвянская, 4-е сутки без отопления и никто не чешется», «дома 12 градусов, на улице 30, а ночью до 40 обещают» — писали линевцы «Вконтакте».
— Ой, ну прям уж такая авария! На несколько часов отключали, я даже не заметила, — возмущается Любовь Николаевна из дома на Листвянской, будто бы и не слышавшая о замерзающих домах в Линево. — Ночью вроде бы случилось, нас отключали. А днем уже в часа 3 всё, тепло стало. А к вечеру вообще вода горячая пошла! Ну надо же прямо, пожаловался кто-то. Нет-нет, а то напишете сейчас, неправда всё это, преувеличивают.
На улице Первопроходцев ситуация в поселке самая катастрофическая — к моменту нашего приезда в двухэтажку только дали тепло. Дом №5 замерзал с 6 декабря. И то, как говорит Юрий Павлович, счищающий снег с красной «Шкоды» во дворе дома, сейчас потеплела только половина двухэтажки, в другой половине по-прежнему зябко. Сам он живет в той части, где тепло.
— У меня вон отогревают! Сами посмотрите, — говорит продавщица Елена, чей магазинчик расположился на первом этаже несчастливого дома.
С дальнего склада выходят двое уставших мужчин с теплопушками, это работники управляющей компании.
— Всё-всё, запустили уже. Всех подключили. Но так ходим, смотрим, на крыши залазаем, отогреваем еще, — говорит один из них.
На дальнем складе, по словам Елены, остался еще один работник службы. Там стены промерзли сильнее всего.
— У нас еще холодильники работают, они как бы выделяют тепло. За счет этого может быть не так холодно было, но мы все равно тут мерзли. А на складах очень много товара перемерзло, потери. На дальнем складе газированная вода превратилась в лед вообще, ну кола, пепси, — рассказывает Елена. — Убытки еще не подсчитывали, страшно.
Она говорит, что в магазин отопление начало поступать еще в среду, но здесь пока ощутимо холодно, поэтому сюда заглядывают работники службы.
— У нас еще не так, а вот жильцам совсем тяжело было. Сверху бабушка живет, вот там тоже... Но ничего, все помогали, ей даже службы тепловую пушку подарили, чтобы отогревалась. Просто совпало так, что всё подряд было — один порыв, второй, — рассуждает Елена.
К этому моменту с дальнего склада приходит Николай — тот самый работник службы. Он говорит, что за последние дни приезжал на Первопроходцев неоднократно. Сейчас пойдет дальше в остальные двухэтажки, проконтролировать, как там справляются с последствиями почти недельного промерзания. Но самые тяжелые дни уже позади, признается он, если, конечно, не произойдет очередного форс-мажора.
Ситуацией с отключением уже заинтересовалась прокуратура Новосибирской области.