freedom
СЕЙЧАС -24°С
Пробки 5/10
usd 89.67
eur 97.74
Тема дняМомент массового ДТП попал на видео
Все новости
Все новости
Репортаж

«На складе газировка превратилась в лед». Как замерзал и отогревался Линево — в -35 поселок остался без тепла

Порыв на теплотрассе, из-за которого без тепла остались не менее 400 жителей, чиновники назвали «глобальным»

4 205

Дом на Бульваре Ветеранов Войны пережил отключение тепла. Теперь вот борется с заиндевевшими окнами и сыростью в квартирах

Поделиться

Неделя крепких морозов началась для рабочего поселка Линево с отключения батарей. Авария на теплотрассе лишила тепла больше десятка многоквартирных домов, а также детский сад, СИЗО, дом культуры и администрацию. В некоторые здания отопление вернулось уже через несколько часов, а вот другим домам пришлось жить при +12 градусах в квартирах, отогреваться пушками и кутаться в куртки на протяжении всей недели. Корреспонденты НГС побывали в Линево, которое только-только выходит из ледникового периода — батареи кое-где начали теплеть лишь вчера, 14 декабря.

Пар, куржак и замерзшие окна

Линево словно заволокло паром. На Коммунистическом проспекте работает трактор, который ковшом разрывает промерзшую землю, добираясь до труб теплотрассы. Следующими сюда приедут ремонтники. Картина для линевцев более чем привычная — после 6 декабря, когда в домах поселка резко пропало тепло, разрывать тут стали повсюду.

Работы на теплотрассе здесь по-прежнему ведутся

Работы на теплотрассе здесь по-прежнему ведутся

Поделиться

— Чем согревались? Энтузиазмом! — посмеивается женщина, живущая на улице Мира. В ее доме не было отопления два дня, столбик термометра за окном к тому моменту опустился до 35 градусов мороза. Сама женщина в случившемся похоже не видит большой проблемы, говорит, что куталась в теплый халат и ждала, пока «включат батареи».

— Нам повезло просто, вам туда дальше надо, — машет она рукой в сторону улицы Листвянской, имея в виду, что дома в этом направлении пострадали больше всего.

В поселке отовсюду валит пар

В поселке отовсюду валит пар

Поделиться

Александр Подтеребин живет на соседней улице — Бульвар Ветеранов Войны. Отключение у него продлилось всего день, но страшнее, по его словам, другое — дом сыреет от пара и покрывается инеем. С аварией это никак не связано, вероятно, что-то случилось с задвижками, предполагает пожилой мужчина. Он ведет нас к пятиэтажке, которая выделяется среди остальных — окна и подъезд в ней заиндевели.

Александр Подтеребин и замерзшее окно его квартиры. Из подвала валит пар

Александр Подтеребин и замерзшее окно его квартиры. Из подвала валит пар

Поделиться

— Вот, видите, что? — показывает он на заледеневшие снаружи окна зеленой пятиэтажки. Напротив дома люк, откуда валит пар, на нем примостились озябшие голуби.

— Это я еще сбил утром! Полметра куржака (пробка из обледеневшего снега — Прим.ред.) висело! — тут же подключается к разговору дворник, убирающий снег.

Дворник отогревает голубя

Дворник отогревает голубя

Поделиться

Александр живет на первом этаже, его окно — самое замерзшее. Прямо под ним подвал, оттуда тоже валит пар.

— Все течет у нас, прям отсырело. Под окном сунул руку, а там плесень, — объясняет он. — В прошлом году нам трубу меняли, а, видать, задвижки сорвало и всё. И в прошлую зиму мы все так сидели до весны, и в этот раз.

Пар напротив дома Александра

Пар напротив дома Александра

Поделиться

Он говорит, что жильцы обратились в администрацию, но если ответа не будет, то готовы даже идти в суд.

«Жильцам совсем тяжело было»

Авария на теплотрассе произошла около 7 утра. Администрация поселка выложила в соцсетях большой список домов, которые пришлось отключить. В нем также оказались соцобъекты — детский сад, две школы, дом культуры, СИЗО и даже администрация. Когда казалось, что проблема улажена, на теплотрассе вновь произошел порыв, и работы затянулись. В городских пабликах тема аварии обсуждалась больше всего. «Листвянская, 4-е сутки без отопления и никто не чешется», «дома 12 градусов, на улице 30, а ночью до 40 обещают» — писали линевцы «Вконтакте».

Насчет аварии у линевцев разные мнения: те, кому посчастливилось посидеть без отопления только несколько часов, уверены, что порыв теплотрассы был незначительным

Насчет аварии у линевцев разные мнения: те, кому посчастливилось посидеть без отопления только несколько часов, уверены, что порыв теплотрассы был незначительным

Поделиться

— Ой, ну прям уж такая авария! На несколько часов отключали, я даже не заметила, — возмущается Любовь Николаевна из дома на Листвянской, будто бы и не слышавшая о замерзающих домах в Линево. — Ночью вроде бы случилось, нас отключали. А днем уже в часа 3 всё, тепло стало. А к вечеру вообще вода горячая пошла! Ну надо же прямо, пожаловался кто-то. Нет-нет, а то напишете сейчас, неправда всё это, преувеличивают.

На улице Первопроходцев ситуация в поселке самая катастрофическая — к моменту нашего приезда в двухэтажку только дали тепло. Дом №5 замерзал с 6 декабря. И то, как говорит Юрий Павлович, счищающий снег с красной «Шкоды» во дворе дома, сейчас потеплела только половина двухэтажки, в другой половине по-прежнему зябко. Сам он живет в той части, где тепло.

Несчастливый дом на Первопроходцев

Несчастливый дом на Первопроходцев

Поделиться

— У меня вон отогревают! Сами посмотрите, — говорит продавщица Елена, чей магазинчик расположился на первом этаже несчастливого дома.

С дальнего склада выходят двое уставших мужчин с теплопушками, это работники управляющей компании.

— Всё-всё, запустили уже. Всех подключили. Но так ходим, смотрим, на крыши залазаем, отогреваем еще, — говорит один из них.

Двухэтажки на Первопроходцев покрыты инеем

Двухэтажки на Первопроходцев покрыты инеем

Поделиться

На дальнем складе, по словам Елены, остался еще один работник службы. Там стены промерзли сильнее всего.

— У нас еще холодильники работают, они как бы выделяют тепло. За счет этого может быть не так холодно было, но мы все равно тут мерзли. А на складах очень много товара перемерзло, потери. На дальнем складе газированная вода превратилась в лед вообще, ну кола, пепси, — рассказывает Елена. — Убытки еще не подсчитывали, страшно.

Она говорит, что в магазин отопление начало поступать еще в среду, но здесь пока ощутимо холодно, поэтому сюда заглядывают работники службы.

Николай из управляющей компании пытается отогреть дальний склад магазина

Николай из управляющей компании пытается отогреть дальний склад магазина

Поделиться

— У нас еще не так, а вот жильцам совсем тяжело было. Сверху бабушка живет, вот там тоже... Но ничего, все помогали, ей даже службы тепловую пушку подарили, чтобы отогревалась. Просто совпало так, что всё подряд было — один порыв, второй, — рассуждает Елена.

К этому моменту с дальнего склада приходит Николай — тот самый работник службы. Он говорит, что за последние дни приезжал на Первопроходцев неоднократно. Сейчас пойдет дальше в остальные двухэтажки, проконтролировать, как там справляются с последствиями почти недельного промерзания. Но самые тяжелые дни уже позади, признается он, если, конечно, не произойдет очередного форс-мажора.

Ситуацией с отключением уже заинтересовалась прокуратура Новосибирской области.

По теме

ЛиневоЗаморозкиАвария на теплотрассе
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter