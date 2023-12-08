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На градуснике — ниже -40 градусов: что происходит в Новосибирске в декабрьский мороз — онлайн

Синоптики прогнозируют похолодание, а городские службы начали работать в режиме повышенной готовности

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Сегодня, 8 декабря, в Новосибирск пришел сильный холод. С этого дня ожидаются экстремальные температуры ниже -35 градусов, городские службы работают в режиме повышенной готовности. Редакция НГС в режиме онлайн следит за тем, как город справляется с морозами.

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Снимок сделали в одном из СНТ

Снимок сделали в одном из СНТ

В Новосибирском районе тоже заметили низкую температуру на градуснике.

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Аномальный мороз

Гидрометцентр России предупредил об аномальной низкой температуре в Новосибирской области:

— 8-10 декабря на большей части Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского, по южной половине Сибирского федеральных округов аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-20 градусов и более. В Пермском крае сильное сложное гололедно-изморозевое отложение, сильный мороз (температура до -40 градусов). В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Омской областях сильный мороз (минимальная температура -45…-40 градусов).

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Сегодня утром задержалась электричка из Болотного в Новосибирск. По информации «Яндекс.Расписания», она опоздала на 1 час 15 минут.

— Тут ещё и теперь в двух вагонах печка не работает, — рассказад НГС читатель.

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По информации новосибирского Гидрометцентра, в городе -34,7 градуса

По информации новосибирского Гидрометцентра, в городе -34,7 градуса

В центре Новосибирска людям тоже приходится ждать на остановках в ожидании транспорта.

От сибирских морозов сложно спастись

От сибирских морозов сложно спастись

Лучшее средство, чтобы не замерзнуть — сидеть дома. Но получается это не всегда

Лучшее средство, чтобы не замерзнуть — сидеть дома. Но получается это не всегда

Каждый утепляется, как может

Каждый утепляется, как может

Тяжело сохранить предновогоднее настроение

Тяжело сохранить предновогоднее настроение

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Читательница НГС Наталья сообщила о большой пробке на улице Кедровой:

— Улица кедровая, пробка с Северного объезда в город. Стоим час, проехали 150 метров за это время. Машины не могу выехать с колеи, объезжают аварию.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

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Бугры на Большевитсткой

Дорога покрылась мелкими буграми

Дорога покрылась мелкими буграми

Читатель НГС из Первомайского района прислал фото дороги на улице Большевистской. За ночь она покрылась мелки буграми. Это создает неудобства для водителей.

— Большевистская — как в петровские времена, — написал в редакцию новосибирец.

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Людям приходится ждать автобусы на морозе

Людям приходится ждать автобусы на морозе

Как передает корреспондент НГС Елизавета Шаталова, утром сложно дождаться общественного транспорта:

— На остановке Виталия Потылицына собралась толпа людей. Маршруток и автобусов или нет, или они настолько переполнены, что трудно залезть.

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Какое утро без пробок?

Какое утро без пробок?

Пробка собралась и в районе Горского жилмассива, пишет читательница.

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Градусники, как правило, показывают температуру, ниже, чем на улице

Градусники, как правило, показывают температуру, ниже, чем на улице

В деревне Харино в Искитимском районе градусник тоже показал -40 градусов.

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Самые серьезные пробки собрались на мостах

Самые серьезные пробки собрались на мостах

Утром в городе собрались 8-балльные пробки. По информации «Яндекс.Карт», сильные заторы собрались на Октябрьском и Димитровском мостах, улице Большевистской, площадях Лыщинского, Труда и Энергетиков.

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Снимок сделал житель Первомайского района

Снимок сделал житель Первомайского района

На градусниках некоторых горожан температура опустилась даже ниже -40 градусов. Пример — на фото из Первомайского района.

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Зато благодаря морозам в городе наконец-то начали открывать катки. Например, покататься на коньках уже можно в Центральном парке, там можно взять коньки в аренду: для детей до 13 лет, женщин от 55 лет и мужчин старше 60 прокат стоит 83 рубля в час, для остальных — 156 рублей в час. Со своими можно кататься бесплатно. Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00.

Территорию парка украсили к Новому году

Территорию парка украсили к Новому году

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Экран на здании мэрии показывает, что сейчас в Новосибирске -31 градус. А по информации «Западно-Сибирского УГМС» в городе -34,7 градуса

Экран на здании мэрии показывает, что сейчас в Новосибирске -31 градус. А по информации «Западно-Сибирского УГМС» в городе -34,7 градуса

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков этим морозным утром прошелся по центру Новосибирска. Посомтрите на его снимках, как город выглядит сейчас.

Завести автомобиль в такую погоду бывает непросто

Завести автомобиль в такую погоду бывает непросто

Людям приходится утепляться больше, чем обычно

Людям приходится утепляться больше, чем обычно

Хорошо, что погода почти безветренная

Хорошо, что погода почти безветренная

В такой мороз варежки — необходимый аксессуар

В такой мороз варежки — необходимый аксессуар

Особенно сложно тем, кому приходится долго ждать транспорт на морозе

Особенно сложно тем, кому приходится долго ждать транспорт на морозе

А коммунальным службам приходится работать даже в такие сильные холода

А коммунальным службам приходится работать даже в такие сильные холода

Ожидается, что днем температура немного поднимется, до -33...-31 градуса

Ожидается, что днем температура немного поднимется, до -33...-31 градуса

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В области температура опустилась ниже -43 градусов

В Новосибирскую область пришли морозы ниже -43 градусов. Холоднее всего, судя по данным «Западно-Сибирского УГМС», в соседнем от Новосибирска Искитиме, там зафиксировали похолодание до -43,6 градусов, в Кочках температура опустилась до -43,2 градусов. В селе Убинское температура опустилась до -41,1 градуса, в Чанах и Купино понижение дошло до -40,7 градусов, а в Здвинске похолодало до -40,2 градусов.

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В сильные морозы можно не отправлять ребенка на учебу. При морозе -25 градусов в учебные заведения могут не идти дошкольники и дети 1–4-х классов, при температуре -30 градусов и ниже — учащиеся 5–9-х классов. И при температуре -35 градусов и ниже — ученики 10–11-х классов.

Посмотрите в одной картинке, когда можно не вести ребенка в школу

Посмотрите в одной картинке, когда можно не вести ребенка в школу

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Несколько дней назад специалисты сообщили о погодной аномалии 6 декабря, тогда город буквально завалило снегом. На дорогах образовались 11-бальные пробки, цены на такси взлетели, а на остановках собирались толпы. По данным синоптиков, 6 декабря 2023 года в городе за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега.

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По прогнозу синоптиков, 8 декабря начнутся сильные морозы, в городе может похолодать до -37 градусов. Ожидается, что низкая температура продержится до 13 декабря. В МЧС предупредили, что температура в области может опуститься до -40 градусов и ниже.

— Спасатели рекомендуют гражданам в морозы пристально следить за соблюдением требований пожарной безопасности в своем жилье: не допускать перекала отопительной печи, не перегружать электрические сети, следить за исправностью электронагревательных приборов. Как правило, в зимний период осложняется и обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту количества аварий, — сообщили в телеграм-канале МЧС.

Низкие температуры также могут привести к переохлаждению организма и обморожению. Лучше одевайтесь теплее и откажитесь от длительных прогулок.

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