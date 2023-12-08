На градуснике — ниже -40 градусов: что происходит в Новосибирске в декабрьский мороз — онлайн

В Новосибирском районе тоже заметили низкую температуру на градуснике.
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Аномальный мороз
Гидрометцентр России предупредил об аномальной низкой температуре в Новосибирской области:
— 8-10 декабря на большей части Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского, по южной половине Сибирского федеральных округов аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-20 градусов и более. В Пермском крае сильное сложное гололедно-изморозевое отложение, сильный мороз (температура до -40 градусов). В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Омской областях сильный мороз (минимальная температура -45…-40 градусов).
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Сегодня утром задержалась электричка из Болотного в Новосибирск. По информации «Яндекс.Расписания», она опоздала на 1 час 15 минут.
— Тут ещё и теперь в двух вагонах печка не работает, — рассказад НГС читатель.
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В центре Новосибирска людям тоже приходится ждать на остановках в ожидании транспорта.
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Читательница НГС Наталья сообщила о большой пробке на улице Кедровой:
— Улица кедровая, пробка с Северного объезда в город. Стоим час, проехали 150 метров за это время. Машины не могу выехать с колеи, объезжают аварию.
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Бугры на Большевитсткой
Читатель НГС из Первомайского района прислал фото дороги на улице Большевистской. За ночь она покрылась мелки буграми. Это создает неудобства для водителей.
— Большевистская — как в петровские времена, — написал в редакцию новосибирец.
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Как передает корреспондент НГС Елизавета Шаталова, утром сложно дождаться общественного транспорта:
— На остановке Виталия Потылицына собралась толпа людей. Маршруток и автобусов или нет, или они настолько переполнены, что трудно залезть.
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Пробка собралась и в районе Горского жилмассива, пишет читательница.
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В деревне Харино в Искитимском районе градусник тоже показал -40 градусов.
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Утром в городе собрались 8-балльные пробки. По информации «Яндекс.Карт», сильные заторы собрались на Октябрьском и Димитровском мостах, улице Большевистской, площадях Лыщинского, Труда и Энергетиков.
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На градусниках некоторых горожан температура опустилась даже ниже -40 градусов. Пример — на фото из Первомайского района.
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Зато благодаря морозам в городе наконец-то начали открывать катки. Например, покататься на коньках уже можно в Центральном парке, там можно взять коньки в аренду: для детей до 13 лет, женщин от 55 лет и мужчин старше 60 прокат стоит 83 рубля в час, для остальных — 156 рублей в час. Со своими можно кататься бесплатно. Каток будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00.
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Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков этим морозным утром прошелся по центру Новосибирска. Посомтрите на его снимках, как город выглядит сейчас.
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В области температура опустилась ниже -43 градусов
В Новосибирскую область пришли морозы ниже -43 градусов. Холоднее всего, судя по данным «Западно-Сибирского УГМС», в соседнем от Новосибирска Искитиме, там зафиксировали похолодание до -43,6 градусов, в Кочках температура опустилась до -43,2 градусов. В селе Убинское температура опустилась до -41,1 градуса, в Чанах и Купино понижение дошло до -40,7 градусов, а в Здвинске похолодало до -40,2 градусов.
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В сильные морозы можно не отправлять ребенка на учебу. При морозе -25 градусов в учебные заведения могут не идти дошкольники и дети 1–4-х классов, при температуре -30 градусов и ниже — учащиеся 5–9-х классов. И при температуре -35 градусов и ниже — ученики 10–11-х классов.
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Несколько дней назад специалисты сообщили о погодной аномалии 6 декабря, тогда город буквально завалило снегом. На дорогах образовались 11-бальные пробки, цены на такси взлетели, а на остановках собирались толпы. По данным синоптиков, 6 декабря 2023 года в городе за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега.
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По прогнозу синоптиков, 8 декабря начнутся сильные морозы, в городе может похолодать до -37 градусов. Ожидается, что низкая температура продержится до 13 декабря. В МЧС предупредили, что температура в области может опуститься до -40 градусов и ниже.
— Спасатели рекомендуют гражданам в морозы пристально следить за соблюдением требований пожарной безопасности в своем жилье: не допускать перекала отопительной печи, не перегружать электрические сети, следить за исправностью электронагревательных приборов. Как правило, в зимний период осложняется и обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту количества аварий, — сообщили в телеграм-канале МЧС.
Низкие температуры также могут привести к переохлаждению организма и обморожению. Лучше одевайтесь теплее и откажитесь от длительных прогулок.
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