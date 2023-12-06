Трассы закрыли, город встал: Новосибирск заваливает снегом — в режиме онлайн следим за метелью

«Сибуправдор» сообщили, что ограничили проезд по еще одной трассе. С 15:00 общественный транспорт не ездит по Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области.
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Из-за погоды растут цены и на такси. Как отмечает корреспондент НГС, цены выросли примерно в два раза по сравнению с обычными ценами.
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А тем временем пробки в Новосибирске достигли 10 баллов по 2ГИС. Пробки можно заметить практически на каждой улице.
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А пока в городе еще нет морозов, то можно и прогуляться. Тем более Новосибирск украсили к Новому году. По вечерам на улицах светятся гирлянды. Посмотрите, какие праздничные кадры сделал читатель НГС.
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Сегодня, 6 декабря, утром мэрия отчиталась об уборке улиц. Как рассказали в пресс-службе, с начала зимнего сезона с магистралей и улиц города вывезено
— За прошедшие сутки для обработки улично-дорожной сети было использовано 127,7 тонны реагента и 1342 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород. На уборку города вышли 408 единиц техники в дневную и ночную смены. Вывезено 5144,4 кубометра снега, — рассказали в мэрии.
За сутки дорожные службы очистили 144 парковок, заездных карманов, островков безопасности, 50 лестниц, 207 пешеходных переходов и 146 остановок общественного транспорта. Подмели 1689 километров тротуаров и дорог, обработали противогололедными материалами 1525 километров. В ручной уборке были задействованы 148 человек.
Сегодня в городе работают 187 единиц техники. Уборка производится на улицах: Нарымской, Дуси Ковальчук, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Вересаева, Первомайской, Ильича, Красном, Дзержинском и Морском проспектах и Октябрьской магистрали.
Дорогие читатели, если вы видите, как убирают улицы, то присылайте в редакцию. Мы тоже хотим посмотреть! Но если вам мешают пройти сугробы, то тоже присылайте.
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Сибуправтодор сообщил, что сегодня в 14:00 ограничили движение пассажирского транспорта в сторону Кемерова и на Чуйском тракте.
Два участка перекрыли для автобусов: на трассе Р-255 «Сибирь» с
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Новосибирцы традиционно пишут сообщения в 2ГИС. Многие подходят к пробкам из-за снега с юмором, но некоторые злятся.
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По данным 2ГИС сейчас, в 14:40, в городе пробки в 9 баллов. Затруднено движение на Большевистской, площади Будагова, на площади Труда, улице Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев.
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В МЧС по Новосибирской области предупредили, что с 8 по 13 декабря в регионе будет морозно. К концу недели ожидается резкое понижение температуры до -35 градусов и ниже в городе, и до -40 градусов и ниже в области. Такая погода продержится до середины следующей недели.
— Спасатели рекомендуют гражданам в морозы пристально следить за соблюдением требований пожарной безопасности в своем жилье: не допускать перекала отопительной печи, не перегружать электрические сети, следить за исправностью электронагревательных приборов. Как правило, в зимний период осложняется и обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту количества аварий, — сообщили в телеграм-канале МЧС.
Низкие температуры также могут привести к переохлаждению организма и обморожению. Нужно теплее одеваться и воздерживаться от длительных прогулок.
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