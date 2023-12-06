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Трассы закрыли, город встал: Новосибирск заваливает снегом — в режиме онлайн следим за метелью

Редакция НГС рассказывает о пробках и уборке улиц

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В Новосибирске сегодня, 6 декабря, начался сильный снегопад. Улицы города, которые недавно были покрыты гололедом, сейчас завалены снегом. В городе также начинается похолодание. К выходным сибиряки готовятся к -40 градусам. НГС начинает онлайн-трансляцию.

Если у вас есть красивые фотографии, информация об уборке улиц, пробках или отключении тепла, то пишите в редакцию НГС. Связаться можно по почте @newsngs или по телефону 8 923 157-00-00 (WhatsApp).

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«Сибуправдор» сообщили, что ограничили проезд по еще одной трассе. С 15:00 общественный транспорт не ездит по Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области.

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Из-за погоды растут цены и на такси. Как отмечает корреспондент НГС, цены выросли примерно в два раза по сравнению с обычными ценами.

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А тем временем пробки в Новосибирске достигли 10 баллов по 2ГИС. Пробки можно заметить практически на каждой улице.

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А пока в городе еще нет морозов, то можно и прогуляться. Тем более Новосибирск украсили к Новому году. По вечерам на улицах светятся гирлянды. Посмотрите, какие праздничные кадры сделал читатель НГС.

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Сегодня, 6 декабря, утром мэрия отчиталась об уборке улиц. Как рассказали в пресс-службе, с начала зимнего сезона с магистралей и улиц города вывезено 35 357 кубометров снега.

— За прошедшие сутки для обработки улично-дорожной сети было использовано 127,7 тонны реагента и 1342 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород. На уборку города вышли 408 единиц техники в дневную и ночную смены. Вывезено 5144,4 кубометра снега, — рассказали в мэрии.

За сутки дорожные службы очистили 144 парковок, заездных карманов, островков безопасности, 50 лестниц, 207 пешеходных переходов и 146 остановок общественного транспорта. Подмели 1689 километров тротуаров и дорог, обработали противогололедными материалами 1525 километров. В ручной уборке были задействованы 148 человек.

Сегодня в городе работают 187 единиц техники. Уборка производится на улицах: Нарымской, Дуси Ковальчук, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Вересаева, Первомайской, Ильича, Красном, Дзержинском и Морском проспектах и Октябрьской магистрали.

Дорогие читатели, если вы видите, как убирают улицы, то присылайте в редакцию. Мы тоже хотим посмотреть! Но если вам мешают пройти сугробы, то тоже присылайте.

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Сибуправтодор сообщил, что сегодня в 14:00 ограничили движение пассажирского транспорта в сторону Кемерова и на Чуйском тракте.

Два участка перекрыли для автобусов: на трассе Р-255 «Сибирь» с 41-го по 245-й километр и на Р-256 «Чуйский тракт» в границах Новосибирской области (с 28-го по 135-й километр). Причиной стали сильный снег, метель и видимость менее 50-100 метров.

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Студент опаздывает на пары. Сообщение написано три часа назад, надеемся, он успел

Студент опаздывает на пары. Сообщение написано три часа назад, надеемся, он успел

Новосибирцы традиционно пишут сообщения в 2ГИС. Многие подходят к пробкам из-за снега с юмором, но некоторые злятся.

Кто-то предлагает развлечься 

Кто-то предлагает развлечься 

Интересно, а идет ли снег сейчас в Польше 

Интересно, а идет ли снег сейчас в Польше 

Кто-то поймал гармонию с миром 

Кто-то поймал гармонию с миром 

Некоторые до сих пор удивляются пробкам из неоткуда 

Некоторые до сих пор удивляются пробкам из неоткуда 

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Пробки по всему городу 

Пробки по всему городу 

По данным 2ГИС сейчас, в 14:40, в городе пробки в 9 баллов. Затруднено движение на Большевистской, площади Будагова, на площади Труда, улице Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев.

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В МЧС по Новосибирской области предупредили, что с 8 по 13 декабря в регионе будет морозно. К концу недели ожидается резкое понижение температуры до -35 градусов и ниже в городе, и до -40 градусов и ниже в области. Такая погода продержится до середины следующей недели.

— Спасатели рекомендуют гражданам в морозы пристально следить за соблюдением требований пожарной безопасности в своем жилье: не допускать перекала отопительной печи, не перегружать электрические сети, следить за исправностью электронагревательных приборов. Как правило, в зимний период осложняется и обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту количества аварий, — сообщили в телеграм-канале МЧС.

Низкие температуры также могут привести к переохлаждению организма и обморожению. Нужно теплее одеваться и воздерживаться от длительных прогулок.

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