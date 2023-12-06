Трассы закрыли, город встал: Новосибирск заваливает снегом — в режиме онлайн следим за метелью

Сегодня, 6 декабря, утром мэрия отчиталась об уборке улиц. Как рассказали в пресс-службе, с начала зимнего сезона с магистралей и улиц города вывезено 35 357 кубометров снега.

— За прошедшие сутки для обработки улично-дорожной сети было использовано 127,7 тонны реагента и 1342 тонны противогололедной смеси из отсева горных пород. На уборку города вышли 408 единиц техники в дневную и ночную смены. Вывезено 5144,4 кубометра снега, — рассказали в мэрии.



За сутки дорожные службы очистили 144 парковок, заездных карманов, островков безопасности, 50 лестниц, 207 пешеходных переходов и 146 остановок общественного транспорта. Подмели 1689 километров тротуаров и дорог, обработали противогололедными материалами 1525 километров. В ручной уборке были задействованы 148 человек.

Сегодня в городе работают 187 единиц техники. Уборка производится на улицах: Нарымской, Дуси Ковальчук, Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Вересаева, Первомайской, Ильича, Красном, Дзержинском и Морском проспектах и Октябрьской магистрали.

Дорогие читатели, если вы видите, как убирают улицы, то присылайте в редакцию. Мы тоже хотим посмотреть! Но если вам мешают пройти сугробы, то тоже присылайте.