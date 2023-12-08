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СрочноВ Новосибирске похолодало до -34 градусов — онлайн
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В Новосибирской области зафиксировали морозы ниже -43 градусов — где холоднее всего

Похолодание пришло в основном в западную часть региона

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Морозы могут продлиться в области до 13 декабря

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Утром 7 декабря в Новосибирскую область пришли морозы, так в некоторых районах температура опустилась ниже -43 градусов.

Холоднее всего, судя по данным «Западно-Сибирского УГМС», в соседнем от Новосибирска Искитиме, там зафиксировали похолодание до -43,6 градусов, в Кочках температура опустилась до -43,2 градусов. В селе Убинское похолодание дошло до -41,1 градуса, в Чанах и Купино понижение дошло до -40,7 градусов, а в Здвинске похолодало до -40,2 градусов.

Холоднее всего в западной части Новосибирской области

Холоднее всего в западной части Новосибирской области

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Как ранее отмечали синоптики, в период и 8 по 13 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами воздуха -35 градусов и ниже, местами сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40 градусов и ниже.

В Новосибирске 8 декабря, по информации «Западно-Сибирского УГМС», в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1–6 м/с. Температура -35... -37 градусов. Местами дымка, на дорогах гололедица. Редакция НГС в режиме онлайн следит за тем, как город справляется с морозами.

Несколько дней назад специалисты сообщили о погодной аномалии 6 декабря, тогда город буквально завалило снегом. На дорогах образовались 11-бальные пробки, цены на такси взлетели, а на остановках собирались толпы. По данным синоптиков, 6 декабря 2023 года в городе за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега.

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