«Это был заключительный циклон»: новосибирские снегопады побили рекорд 13-летней давности

В Новосибирске выпало огромное количество снега за сутки 6 декабря. Последний раз рекордные осадки в этот день отмечались 13 лет назад. Об этом НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
По данным синоптиков, 6 декабря 2023 года в городе за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега.
— Для одного дня это большое количество осадков, но снега в городе пока мало. В норме за месяц выпадает 35 — 45 мм, за 12 часов выпала третья часть осадков. Если смотреть все декабрьские дни за 10 лет, то таких осадков не было за сутки в принципе, — отмечает Наталья Кичанова. — Именно, чтобы выпало 15–17 мм, такого не было.
По данным синоптиков, большое количество осадков выпадает обычно во второй половине декабря, но в этот раз в городе прошел последний теплый циклон с ноября.
— Вчера проходил циклон центром через Новосибирскую область, всегда в вершине циклонического вихря происходит сосредоточение облачных массивов и осадков. Он был заключительный из серии циклонов, которые мы наблюдали в ноябре. Процессы меняются на зимние, теперь к нам зашел арктический холод, который сохранится почти до середины месяца, — отмечает специалист.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 6 декабря ожидали погодную аномалию 6 декабря из-за сильного снега. Город встал в 11-бальные пробки, подобного не было с ноября 2019 года.