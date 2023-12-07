«Это был заключительный циклон»: новосибирские снегопады побили рекорд 13-летней давности

По данным синоптиков, 6 декабря 2023 года в городе за сутки выпало примерно 15 мм снега. Предыдущий рекорд в этот день был в 2010 году, тогда выпало 8,6 мм снега.

— Для одного дня это большое количество осадков, но снега в городе пока мало. В норме за месяц выпадает 35 — 45 мм, за 12 часов выпала третья часть осадков. Если смотреть все декабрьские дни за 10 лет, то таких осадков не было за сутки в принципе, — отмечает Наталья Кичанова. — Именно, чтобы выпало 15–17 мм, такого не было.