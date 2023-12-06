Как отслеживают заторы на дорогах и когда в Новосибирске была 11-бальная пробка — ответ 2ГИС

Новосибирск вечером 6 декабря сковали 11-балльные пробки. Всему виной стала метель, которая обрушилась на город. Также на некоторых улицах ситуацию усугубили ДТП и дорожные работы.
Как сообщили НГС в 2ГИС, пробки в городе отслеживаются на основе анализа данных GPS от пользователей 2ГИС и партнёров.
— 2ГИС считает скорость на дорогах и оценивает цвет по шкале в сравнении с обычной скоростью на этой дороге. Чем больше в городе доля дорог, движение на которых затруднено или просто отсутствует, тем выше балл. 11 баллов означают очень длинные пробки, — сообщила PR-менеджер 2ГИС Наталья Тютюникова.
По данным сервиса, последний раз пробки в 11 баллов были зарегистрированы в ноябре 2019 года. Причиной заторов также стал сильный снегопад.
Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Также, по данным сервиса 2ГИС, пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала. Также заторы возникли на улице Большевистской, Ипподромской и Октябрьском мосту.
На левом берегу мегаполиса пробка образовалась на улице Ватутина, на площадях Энергетика и Труда, Сибиряков-Гвардейцев и Мира.
В сервисе 2ГИС водители делятся своими впечатлениями о пробке. Мы собрали самые интересные отзывы.
— Я так понимаю можно с работы домой пока что не пробовать выезжать, — написал Глеб Зыскин.
— Папуасы снег увидели, от шока впали в ступор, — отметил Шульц Вернер.
— Всех с днём морозов и красного Новосибирска, — написала Алена Петрушкина.
— Предновогодняя тренировка, по стоянию в пробках, открыта, — цитирует Юлия Мункалова.
— Признавайтесь: кто стряхнул с головы всю эту перхоть, — написал Виталий Безбородов.
«Яндекс.Пробки» дорожную ситуацию оценивают в 10 баллов. Кроме затора на Никитина, пробка растянулась на улицах Кирова Добролюбова, Фрунзе и Гоголя.
О том, что сейчас происходит на улицах города НГС рассказывает в режиме онлайн.