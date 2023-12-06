Как отслеживают заторы на дорогах и когда в Новосибирске была 11-бальная пробка — ответ 2ГИС

Как сообщили НГС в 2ГИС, пробки в городе отслеживаются на основе анализа данных GPS от пользователей 2ГИС и партнёров.



— 2ГИС считает скорость на дорогах и оценивает цвет по шкале в сравнении с обычной скоростью на этой дороге. Чем больше в городе доля дорог, движение на которых затруднено или просто отсутствует, тем выше балл. 11 баллов означают очень длинные пробки, — сообщила PR-менеджер 2ГИС Наталья Тютюникова.

