Завалит снегом: на Новосибирскую область надвигается мощная погодная аномалия

Сильная погодная аномалия ожидается в Новосибирской области: на этой неделе регион засыпет снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозу федерального Гидрометцентра, 6 декабря в НСО вероятен сильный снег.
Вместе с осадками придет и похолодание. 7 и 8 декабря в Новосибирской области температура может опуститься до -17…-21 градусов.
Также погодная аномалия распространится на другие регионы Сибири: Алтайский край, республику Алтай, Иркутскую и Омскую области, Хакасию.
— Погоду определяет обширный и глубокий циклон, переместившийся с запада. В тыловой части на юг Сибири намечается распространение воздуха из Арктики. Пока циклон будет проходить по югу Сибири, ожидаются необлагоприятные явления, — написано на сайте Гидрометцентра.
Ранее НГС выяснил, какая погода будет в Новосибирске зимой. Прогноз можно посмотреть здесь.