freedom
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 5/10
usd 90.67
eur 98.58
СрочноНа область надвигается погодная аномалия
Все новости
Все новости

Завалит снегом: на Новосибирскую область надвигается мощная погодная аномалия

О погодных изменениях предупредил Гидрометцентр

841

На Новосибирскую область надвигается мощная погодная аномалия

Поделиться

Сильная погодная аномалия ожидается в Новосибирской области: на этой неделе регион засыпет снегом. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу федерального Гидрометцентра, 6 декабря в НСО вероятен сильный снег.

Вместе с осадками придет и похолодание. 7 и 8 декабря в Новосибирской области температура может опуститься до -17…-21 градусов.

Также погодная аномалия распространится на другие регионы Сибири: Алтайский край, республику Алтай, Иркутскую и Омскую области, Хакасию.

— Погоду определяет обширный и глубокий циклон, переместившийся с запада. В тыловой части на юг Сибири намечается распространение воздуха из Арктики. Пока циклон будет проходить по югу Сибири, ожидаются необлагоприятные явления, — написано на сайте Гидрометцентра.

Ранее НГС выяснил, какая погода будет в Новосибирске зимой. Прогноз можно посмотреть здесь.

По теме

СнегПогодаПогода в Новосибирске
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter