Когда в Новосибирске закончится дождь и откуда придут сильные морозы — новый прогноз от синоптиков

Вслед за снегопадом в Новосибирск и область придут морозы. Леденящий душу прогноз озвучили в Западно-Сибирском УГМС.
Холодать в городе, по данным синоптиков, начнет уже завтра: в ночь на 7 декабря и утром столбики термометров опустятся до -22... -24 градусов, в течение дня температура продолжит падать — до -29 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, ночью — 6–11 м/с, днем — 3–8 м/с. По области будет еще холоднее — местами до -36 градусов. При этом снег продолжит падать, хоть и с куда меньшей интенсивностью.
В пятницу, 8 декабря метеорологи прогнозируют дальнейшее усиление морозов: ночью и днем -33... -35 градусов, в пригороде — до -38 градусов. Ночью еще будет сохраняться небольшой снег, днем осадки прекратятся.
9 декабря похолодает до -35... -37 градусов, в пригороде — до -40 градусов, ветер изменит направление на юго-западное, 2–7 м/с.
— К нам будет заходить холодная воздушная масса арктического происхождения, с северного побережья Ледовитого океана, — объяснили резкое похолодание в Гидрометцентре. — Томская область уже находится под ее влиянием, и оттуда она идет к нам. Снег постепенно будет заканчиваться, небо прояснится, и сразу начнет понижаться температура. Ждем аномально холодную погоду и сильные морозы.
Морозы, по данным синоптиков, продлятся до 13 декабря.
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