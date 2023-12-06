Когда в Новосибирске закончится дождь и откуда придут сильные морозы — новый прогноз от синоптиков

Вслед за снегопадом в Новосибирск и область придут морозы. Леденящий душу прогноз озвучили в Западно-Сибирском УГМС.



Холодать в городе, по данным синоптиков, начнет уже завтра: в ночь на 7 декабря и утром столбики термометров опустятся до -22... -24 градусов, в течение дня температура продолжит падать — до -29 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, ночью — 6–11 м/с, днем — 3–8 м/с. По области будет еще холоднее — местами до -36 градусов. При этом снег продолжит падать, хоть и с куда меньшей интенсивностью.