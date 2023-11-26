Следим за кошками и наблюдаем за облаками: как по декабрьским приметам определить погоду на весь год

1 декабря

День памяти мучеников Платона и Романа. Согласно народным приметам, по этому дню судят, какой будет зима. Поэтому, если день выдастся морозным, то и от следующих трех месяцев не стоит ждать тепла. При этом солнечный день предупреждает о ранней весне.

Еще одна примета — если в декабре шубы зайцев еще полностью не сменили цвет на белый, то зима будет мягкой и с оттепелями. Но, отметим, что в Новосибирске эти звери уже переоделись в белые шубки.



2 декабря

День Авдия Радетеля. Считается, что ясный день предвещает скорое наступление морозов, а облачность, наоборот, потепление. Метель 2 декабря, согласно поверьям, предупреждает о затяжной зиме и холодной весне.