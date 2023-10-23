Когда устанавливается снежный покров в Новосибирске? Статистика за 6 лет — в одной картинке

К Новосибирску приближаются снегопады. Первый снег прогнозируют уже на 23–24 октября. Но постоянный снежный покров, который сохранится до весны, устанавливается позже. НГС изучил, когда это происходило за последние 6 лет.
Раньше всего покров установился в 2016 году — 6 октября. Самую позднюю дату синоптики зафиксировали в 2023 году — 8 декабря.
— В прошлом году октябрь был теплым. В конце месяца пошел мокрый снег, но, поскольку были слабоположительные дневные температуры, он ложился кратковременно и подтаивал, — объяснила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова. — Потом первая половина ноября тоже была теплой и сухой. Осадки пошли после 17 ноября, они были небольшими, кратковременно покров установился, на 1–2 сантиметра. Потом ударили сильные морозы, температура опустилась до -32 градусов.
В тот период в Новосибирске был сильный ветер, который сдувал снег с поверхности. Основные осадки начались 8 декабря, снежный покров стал постепенно увеличиваться
В среднем снежный покров устанавливается в первой декаде ноября. На это нужно 3–5 дней, когда среднесуточная температура опускается ниже 0 градусов.
Сегодня, 23 октября, первый снег выпал в селе Венгерово Новосибирской области. Он уже частично растаял.