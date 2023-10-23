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Дождались: первый снег выпал в Новосибирской области — видео

Осадки зафиксировали в Венгерово

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Снег частично растаял

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23 октября в селе Венгерово Новосибирской области выпал снег. Осадки были слабыми и почти растаяли.

Видео с последствиями снегопада опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». В Единой диспетчерской службе Венгеровского района корреспонденту НГС подтвердили, что снег сегодня действительно выпал. При этом осадков было немного. На дорогах снег растаял, но немного осталось на обочине.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирск с огоньком / Telegram

По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Венгерово температура составляет -1 градус, она может опуститься до -2 градусов в течение дня.

Синоптики прогнозируют первый снег в Новосибирске сегодня, 23 октября. По прогнозу «Яндекса», снегопад начнется днем.

Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю, который составили специальные сайты. По их информации, осадки в городе возможны на протяжении пяти дней. Температура может опуститься до -5 градусов.

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