Дождались: первый снег выпал в Новосибирской области — видео

23 октября в селе Венгерово Новосибирской области выпал снег. Осадки были слабыми и почти растаяли.
Видео с последствиями снегопада опубликовал Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». В Единой диспетчерской службе Венгеровского района корреспонденту НГС подтвердили, что снег сегодня действительно выпал. При этом осадков было немного. На дорогах снег растаял, но немного осталось на обочине.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Венгерово температура составляет -1 градус, она может опуститься до -2 градусов в течение дня.
Синоптики прогнозируют первый снег в Новосибирске сегодня, 23 октября. По прогнозу «Яндекса», снегопад начнется днем.
Накануне НГС изучил прогноз погоды на неделю, который составили специальные сайты. По их информации, осадки в городе возможны на протяжении пяти дней. Температура может опуститься до -5 градусов.