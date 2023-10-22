Пять дней снега. К Новосибирску приближается непогода с осадками и температурой до -5 градусов — прогноз

Рабочая неделя в Новосибирске может начаться со снега, по данным синоптиков, осадки будут идти пять дней. На выходных выглянет солнце, но вместе с этим придет похолодание, ночью температура может опуститься до -5 градусов. НГС изучил данные трех популярных сервисов, чтобы понять, чего ждать новосибирцам.
По данным Gismeteo, снег с дождем будет с понедельника по среду, в пятницу и воскресенье. В четверг синоптики ожидают дождь, а в субботу облачную погоду. Дневная температура в течение недели составит от -1 до +10 градусов. Специалисты ожидают, что холоднее всего будет в субботу и воскресенье, а самым теплым днем станет четверг. В ночные часы на неделе температура может опуститься до -4 градусов.
Специалисты «Яндекс.Погоды» также ожидают снег, по их данным осадки будут с понедельника по среду, в четверг синоптики прогнозируют дождь. В дневные часы на протяжении всей недели будет от -1 до +10 градусов. Теплее всего будет в четверг, а холоднее всего в субботу. Ночью температура может опуститься до -4 градусов. В конце недели ожидается пасмурная погода.
Прогноз World Weather, более оптимистичный, синоптики не прогнозируют снег, по данным сервиса, в понедельник и четверг будет дождь. В остальные дни недели будет пасмурно, но в пятницу выглянет солнце. Дневная температура всю неделю будет от -1 до +9 градусов. При этом ночью в воскресенье температура опустится до -5 градусов.
Недавно НГС изучил прогноз погоды на ноябрь трех сервисов, жителей города ждет сильное похолодание и обильные снегопады.