Пять дней снега. К Новосибирску приближается непогода с осадками и температурой до -5 градусов — прогноз

По данным Gismeteo, снег с дождем будет с понедельника по среду, в пятницу и воскресенье. В четверг синоптики ожидают дождь, а в субботу облачную погоду. Дневная температура в течение недели составит от -1 до +10 градусов. Специалисты ожидают, что холоднее всего будет в субботу и воскресенье, а самым теплым днем станет четверг. В ночные часы на неделе температура может опуститься до -4 градусов.