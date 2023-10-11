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Мороз до -32 градусов и двухнедельный снегопад: чего ждать от погоды в Новосибирске в ноябре

Сервисы составили предварительные прогнозы

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В Новосибирске температура может опуститься ниже -30 градусов

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В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. При этом первая половина месяца будет относительно теплой. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.

По информации сайта «Яндекс.Погода», в ноябре в Новосибирске температура опустится максимум до -8 градусов днем и -9 градусов ночью. 21 ноября, по прогнозу сервиса, в городе начнется десятидневный снегопад.

Прогноз составлен по усредненным данным за 10 лет

Прогноз составлен по усредненным данным за 10 лет

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Другой сайт, World Weather, тоже прогнозируют погоду без резких перепадов температур. Самые холодные ночи ожидаются в конце месяца, когда в Новосибирске может похолодать до -13 градусов. В самые холодные дни возможно -9 градусов.

Снегопад ожидается 14 ноября

Снегопад ожидается 14 ноября

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Сервис RusMeteo предупреждает о том, что в городе возможен затяжной снегопад, который продлится две недели, с 10 по 23 ноября. Ожидается, что после 11 ноября дневные температуры опустятся ниже 0 градусов. После этого будет постепенно холодать. В конце месяца, 25 ноября, температура днем может опуститься до -25 градусов, а ночью до -32 градусов.

В конце месяца в городе будет морозно

В конце месяца в городе будет морозно

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Уже на этой неделе, 12 октября, в Новосибирске ожидается резкое похолодание. В конце второй декады в городе может выпасть первый снег.

Ранее НГС изучил вероятностный прогноз погоды от Гидрометцентра России на ближайшие полгода. По его информации, в декабре в Новосибирске ожидается аномальный мороз.

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