Будет резкое похолодание: когда октябрьскую жару в +20 градусов сменит осенний холод — прогноз на рабочую неделю

В Новосибирске в самом начале рабочей недели ожидается октябрьская жара в +20 градусов, но очень быстро в город придет похолодание. Изучаем данные популярных сервисов, чтобы понять, как одеваться. Придется опять носить зонтики.
Гидрометцентр обещает новосибирцам жаркое начало недели. Во вторник днем ожидается до +20 градусов, а к субботе похолодает до +9 градусов. Самая низкая температура ночью будет +3 градуса.
Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что во вторник-среду может быть в Новосибирске до +22 градусов. А уже в четверг днем около +12 градусов. Всю неделю будет пасмурно.
Сервис Gismeteo предупреждает, что в четверг пойдет дождь и днем будет +9 градусов. Но заморозков на протяжении всей недели по ночам не ожидается.
Первый снег в Новосибирске придется подождать — синоптики сообщают, что он возможен только после 17–18 октября.