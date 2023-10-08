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Будет резкое похолодание: когда октябрьскую жару в +20 градусов сменит осенний холод — прогноз на рабочую неделю

Изучаем данные популярных сервисов

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До четверга можно смело одеваться полегче

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В Новосибирске в самом начале рабочей недели ожидается октябрьская жара в +20 градусов, но очень быстро в город придет похолодание. Изучаем данные популярных сервисов, чтобы понять, как одеваться. Придется опять носить зонтики.

Гидрометцентр обещает новосибирцам жаркое начало недели. Во вторник днем ожидается до +20 градусов, а к субботе похолодает до +9 градусов. Самая низкая температура ночью будет +3 градуса.

Ниже +3 градусов температура по ночам опускаться не будет

Ниже +3 градусов температура по ночам опускаться не будет

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Сервис «Яндекс.Погода» сообщает, что во вторник-среду может быть в Новосибирске до +22 градусов. А уже в четверг днем около +12 градусов. Всю неделю будет пасмурно.

«Яндекс.Погода» радует горожан таким прогнозом на начало недели

«Яндекс.Погода» радует горожан таким прогнозом на начало недели

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Сервис Gismeteo предупреждает, что в четверг пойдет дождь и днем будет +9 градусов. Но заморозков на протяжении всей недели по ночам не ожидается.

И во вторник и в среду днем будет +20 градусов

И во вторник и в среду днем будет +20 градусов

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Первый снег в Новосибирске придется подождать — синоптики сообщают, что он возможен только после 17–18 октября.

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