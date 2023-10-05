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Придется подождать: синоптики сообщили, когда в Новосибирске выпадет первый снег

Октябрь решил побаловать теплом горожан

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Уже соскучились по снеговичкам?

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Первый снег в Новосибирске придется подождать — синоптики сообщают, что он возможен только после 17–18 октября.

— Есть вероятность первого снега в конце второй декады. При этом ожидается мокрый снег. Постоянный покров не стоит ждать раньше ноября, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

Во второй декаде октября ожидаются колебания температуры ночью от +2...+7 градусов до -4...-9 градусов, днем от +12...+17 градусов до -4...+1 градуса. При таких показателях и возможен мокрый снег.

Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды, в котором указал, какие аномалии возможны на территории страны с октября по март.

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