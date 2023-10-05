Придется подождать: синоптики сообщили, когда в Новосибирске выпадет первый снег

Первый снег в Новосибирске придется подождать — синоптики сообщают, что он возможен только после 17–18 октября.
— Есть вероятность первого снега в конце второй декады. При этом ожидается мокрый снег. Постоянный покров не стоит ждать раньше ноября, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Во второй декаде октября ожидаются колебания температуры ночью от +2...+7 градусов до -4...-9 градусов, днем от +12...+17 градусов до -4...+1 градуса. При таких показателях и возможен мокрый снег.
Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды, в котором указал, какие аномалии возможны на территории страны с октября по март.