Аномальный декабрь: Гидрометцентр подготовил прогноз на полгода — чего ждать новосибирцам

Так, согласно прогнозу, в октябре велика вероятность того, что температура в Новосибирске будет выше среднемесячной нормы. За период с 1991 по 2021 год норма для октября — 3,7 градуса. Также в этом году аналогичная аномалия ожидается на востоке и севере Северо-западного Федерального округа, на востоке Центрального и большей части Приволжского округов.