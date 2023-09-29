Аномальный декабрь: Гидрометцентр подготовил прогноз на полгода — чего ждать новосибирцам

Гидрометцентр России составил прогноз погоды, в котором указал, какие аномалии возможны на территории страны с октября по март. НГС изучил прогнозные карты. Рассказываем, к чему стоит быть готовым новосибирцам в ближайшие полгода.
Так, согласно прогнозу, в октябре велика вероятность того, что температура в Новосибирске будет выше среднемесячной нормы. За период с 1991 по 2021 год норма для октября — 3,7 градуса. Также в этом году аналогичная аномалия ожидается на востоке и севере Северо-западного Федерального округа, на востоке Центрального и большей части Приволжского округов.
В ноябре температура в Новосибирске ожидается на уровне нормы. Для этого месяца она составляет -6,5 градуса.
А в декабре в Новосибирске и соседних городах велика вероятность аномальных морозов. Уточним, что среднемесячная температура в этом месяце составляет -13,2 градуса.
В начале 2024 года аномалий не ожидается. По прогнозу синоптиков, в Новосибирске температура будет держаться на уровне нормы, то есть -16 градусов.
В феврале Новосибирск может попасть в зону аномального (для этого месяца) тепла. Это касается и соседних сибирских городов — Омска, Барнаула, Томска, Кемерово. В уральских городах Екатеринбурге и Челябинске тоже возможны аномалии. Для Новосибирска среднемесячная температура в феврале составляет -13,1 градуса.
Март в Новосибирске ожидается на уровне нормы, то есть -5,4 градуса.
Накануне НГС изучил прогноз погоды для Новосибирска в октябре, который составили интернет-сервисы. По их информации, в городе возможен затяжной снегопад и похолодание до -6 градусов. А в ближайшие выходные, 1 октября, в городе ждут первый снег.