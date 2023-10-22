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Ветер до 23 м/с, мокрый снег и гололед — синоптики выпустили экстренное предупреждение для новосибирцев

Жителей региона просят быть осторожнее

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Буйства стихии продлятся сутки

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В Новосибирской области 23 октября ожидается мокрый снег, гололед и ветер с порывами до 23 м/с. Западно-Сибирский гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — говорится в сообщении.

Синоптики рекомендуют закрывать форточки и окна, убирать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер. Также соблюдать меры пожарной безопасности, а на улице не приближаться к деревьям, обходить рекламные щиты и ветхие строения.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии.

В Новосибирске в ноябре возможно сильное похолодание и обильные снегопады. При этом первая половина месяца будет относительно теплой. Рассказываем, какой прогноз составили популярные сервисы.

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