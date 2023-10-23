Мокрый снег и ветер силой до 28 м/с: новосибирские трассы могут покрыться льдом

В Новосибирской области непогода сохранится 23 октября и ночью 24 октября. Водителям нужно быть осторожными на трассах в области и в соседних регионах.
— 23 октября — ночью 24 октября в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях ожидается ухудшение погодных условий: дождь, мокрый снег, ветер до 23–28 м/с, возможны гололедные явления, снижение видимости, — говорится на сайте ФКУ «Сибуправтодор».
Водителей просят быть осторожными, соблюдать дистанцию и безопасную скорость.
Накануне экстренное предупреждение выпустило «Западно-Сибирское УГМС». Новосибирцев предупредили о риске ЧС из-за погоды.