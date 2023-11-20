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«Доедают оставшийся урожай»: зайцы устроили нашествие на огороды новосибирских дачников — звери уже в белых шубках

Теплый ноябрь был для ушастых самым опасным временем

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Сегодняшнему снегопаду зайцы точно рады: еще вчера на голой земле они были слишком заметны

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Новосибирские дачники заметили белых зайцев на своих огородах. Видео незваного гостя, который совершенно не стесняется съемки, опубликовал телеграм-канал «Моя Первомайка».

— По словам дачников, ушастые гости из леса в белоснежных нарядах активно хозяйничают в огородах, доедают оставшийся урожай и ловко рассекают по грядкам, — написал телеграм-канал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «Моя Первомайка»

Биолог Алексей Яновский рассказал редакции НГС, что на огороды новосибирских садоводов заглянул заяц-беляк, и вовсе необязательно, что на чужой участок он заглянул за пропитанием.

— Зайцы могут кормиться только ночью, а днем прятаться под корягами, в лесной чаще. На дачном участке заяц появился случайно, я думаю, спасаясь бегством от собак, — рассказал биолог.

Как рассказал Алексей Яновский, беляки линяют к зиме еще в конце октября, и аномально теплая погода стала для животных неприятным сюрпризом.

— Все зверьки такие, как зайцы или белки, переоделись по-зимнему. Для зайцев-беляков, погода, когда в отсутствие снега их видно издалека, очень неблагоприятна. Трудно избежать нападения хищников или увернуться от стрельбы охотников, — добавил он.

Алексей Яновский рассказал, что кроме беляков в последнее время в Новосибирской области начали замечать и их родственников - зайцев-русаков, и им теплый ноябрь опасен меньше:

— Этот заяц выше, и даже в зимнем окрасе имеет темную спинку. Так что и в малоснежье он не испытывает дискомфорта из-за отсутствия маскировочного наряда, — уточнил биолог.

Ранее НГС рассказывал о том, как сибиряк установил камеры наблюдения у себя на даче. В объектив попали очень милые животные.

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