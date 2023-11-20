«Доедают оставшийся урожай»: зайцы устроили нашествие на огороды новосибирских дачников — звери уже в белых шубках

— Этот заяц выше, и даже в зимнем окрасе имеет темную спинку. Так что и в малоснежье он не испытывает дискомфорта из-за отсутствия маскировочного наряда, — уточнил биолог.

Ранее НГС рассказывал о том, как сибиряк установил камеры наблюдения у себя на даче. В объектив попали очень милые животные.