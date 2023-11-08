«Каждое утро смотрю "В мире животных"»: сибиряк установил видеокамеры на даче — в объектив попал кто-то очень милый

Читатель НГС Илья установил видеонаблюдение у себя на даче под Новосибирском и узнал, кто там живет. Очень милыми записями с камер он поделился с редакцией НГС.
— Поставил камеры в СНТ для того, чтобы следить за общим имуществом в СНТ, — рассказал он. — Думал, что основными действующими лицами будут жулики: зимой на дачах иногда воруют. Оказалось, что когда садоводы уезжают в город, начинается очень активная жизнь. Теперь каждое утро проверяю камеры, смотрю «В мире животных» и повышаю себе настроение.
В коллекции сибиряка уже есть зайцы, лисы и несколько котов, которые живут в заснеженном дачном поселке круглый год.
В пятницу фотожурналист НГС Александр Ощепков прогулялся по заснеженному зоопарку и посмотрел, как радуются наступлению зимы манулы. Самые милые дикие коты не подвели: они ставили лапки на хвостик и сладко зевали.