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«Каждое утро смотрю "В мире животных"»: сибиряк установил видеокамеры на даче — в объектив попал кто-то очень милый

В дачном поселке под Новосибирском живут зайцы и лисы

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Видеонаблюдение сибиряк установил от незваных зимних гостей в СНТ. Но на видео попали гораздо более приятные персонажи

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Читатель НГС Илья установил видеонаблюдение у себя на даче под Новосибирском и узнал, кто там живет. Очень милыми записями с камер он поделился с редакцией НГС.

— Поставил камеры в СНТ для того, чтобы следить за общим имуществом в СНТ, — рассказал он. — Думал, что основными действующими лицами будут жулики: зимой на дачах иногда воруют. Оказалось, что когда садоводы уезжают в город, начинается очень активная жизнь. Теперь каждое утро проверяю камеры, смотрю «В мире животных» и повышаю себе настроение.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Этот «жулик» тоже способен на воровство, но пока честно охотится

Видео: читатель НГС Илья

В коллекции сибиряка уже есть зайцы, лисы и несколько котов, которые живут в заснеженном дачном поселке круглый год.

В пятницу фотожурналист НГС Александр Ощепков прогулялся по заснеженному зоопарку и посмотрел, как радуются наступлению зимы манулы. Самые милые дикие коты не подвели: они ставили лапки на хвостик и сладко зевали.

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ЖивотныеЛисаЗаяцВидеонаблюдение
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