«Каждое утро смотрю "В мире животных"»: сибиряк установил видеокамеры на даче — в объектив попал кто-то очень милый

— Поставил камеры в СНТ для того, чтобы следить за общим имуществом в СНТ, — рассказал он. — Думал, что основными действующими лицами будут жулики: зимой на дачах иногда воруют. Оказалось, что когда садоводы уезжают в город, начинается очень активная жизнь. Теперь каждое утро проверяю камеры, смотрю «В мире животных» и повышаю себе настроение.