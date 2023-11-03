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Манулы в своей стихии: Новосибирский зоопарк показал, как дикие коты встретили сильный снегопад — милое видео

Зажировка явно прошла успешно

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Манулы способны выживать при сильном морозе

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Новосибирский зоопарк показал, как манулы радуются обильным снегопадам, которые накануне накрыли город. Дикие коты отлично подготовились к холодам — зажировка прошла по плану.

На опубликованном видео можно посмотреть на разных манулов. Они легко перемещаются по снегу, внимательно следят за гостями и соседями по клеткам.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирский зоопарк / Telegram

Манулы не очень любят глубокий снег, так как он сдерживает их стремительные перемещения и мешает охотиться. Очень густая шерсть защищает диких котов от холода. Они выдерживают мороз до -50 градусов.

Недавно манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке очень неаккуратно обошелся с угощением — он перевернул миску с молоком. Всё произошло очень близко от клетки.

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