Манулы в своей стихии: Новосибирский зоопарк показал, как дикие коты встретили сильный снегопад — милое видео

Новосибирский зоопарк показал, как манулы радуются обильным снегопадам, которые накануне накрыли город. Дикие коты отлично подготовились к холодам — зажировка прошла по плану.
На опубликованном видео можно посмотреть на разных манулов. Они легко перемещаются по снегу, внимательно следят за гостями и соседями по клеткам.
Манулы не очень любят глубокий снег, так как он сдерживает их стремительные перемещения и мешает охотиться. Очень густая шерсть защищает диких котов от холода. Они выдерживают мороз до -50 градусов.
Недавно манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке очень неаккуратно обошелся с угощением — он перевернул миску с молоком. Всё произошло очень близко от клетки.