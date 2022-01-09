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В Новосибирске на Чаплыгина снова произошло аварийное отключение — 15 домов с утра без отопления

Ремонтные работы обещают завершить к 21 часу

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Это уже второе аварийное отключение за неделю

Это уже второе аварийное отключение за неделю

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В воскресенье, 9 января, в Новосибирске 15 домов в Центральном районе остались без отопления и горячей воды.

По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло в 11:00. Причиной стал дефект трубопровода на улице Чаплыгина. Отопление пропало также в нескольких домах на Октябрьской, Каменской и Максима Горького. Завершить ремонтные работы планируется сегодня в 21:00.

НГС не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе СГК.

Обновлено. В СГК прокомментировали ситуацию:

— Сегодня выявили новое повреждение на теплотрассе по улице Чаплыгина — вблизи места недавнего ремонта. В контуре отключения 11 многоквартирных домов. В настоящее время бригада ведет ремонт. Работы планирует завершить сегодня до 21 часа, после чего теплоснабжение будет восстановлено, — сообщили в пресс-службе компании.

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В пятницу, 7 января, на улице Чаплыгина из-за аварии на теплосети обрушилась часть улицы. В результате без отопления остались почти 60 домов, движение на участке было перекрыто. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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