Прокуратура Новосибирской области начала проверку после ЧП на улице Чаплыгина

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после коммунальной аварии на улице Чаплыгина — в результате прорыва теплотрассы 117 зданий, в том числе жилых домов, остались без отопления.
— Прокуратура проверит соблюдение эксплуатирующей тепловые сети организацией и подрядной организацией законодательства о теплоснабжении, оценит полноту и достаточность принимаемых мер по обеспечению надежности теплоснабжения и соблюдению жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел 7 января в центре Новосибирска — на улице Чаплыгина посреди проезжей части произошел разрыв трубы с горячей водой. В результате провалился асфальт. Кипяток залил подвалы домов
На месте аварии побывал корреспондент НГС.
В Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщали, что на участке прорвало трубопровод. В связи с этим начали отключение домов от тепла.
— Сегодня возникло повреждение на магистральном трубопроводе по улице Чаплыгина. В настоящее время проводим отключение дефектного трубопровода и готовимся приступить к ремонтным работам. Также предпримем меры, чтобы сузить контур отключения жилых домов, — сообщала ранее руководитель пресс-службы СГК Наталья Барсукова.
Ранее в СГК поясняли, что завершение ремонтных работ планируется к 14:00 8 января.
Сегодня в 12:12 пресс-служба компании сообщила, что основная часть домов, находившихся без тепла из-за повреждения трубопровода на ул. Чаплыгина, в 11:30 подключена к теплоснабжению. Теплоноситель подан 47 многоквартирным домам, 3 лечебным учреждениям, 2 детским образовательным учреждениям, 6 вузам и 36 общественным объектам. В ближайшие часы батареи внутри квартир и помещений должны прогреться.
— Таким образом, в контуре отключения остаются еще 7 жилых домов и 2 детских образовательных учреждения. Медицинских учреждений, вузов, общественных объектов нет, — говорится в сообщении СГК.
На момент публикации, по данным карты отключения систем жизнеобеспечения Новосибирска, в 15:18 ремонтные работы на участке продолжаются. Их планируют завершить к 17:00 8 января.
В октябре в Новосибирске обвалился асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Под землю ушли два автомобиля, которые были припаркованы вдоль дороги: красный «Ниссан» и серая «Тойота». На то, чтобы достать машины, ушло около двух часов. Мы публиковали кадры спасательной операции.