Прокуратура Новосибирской области начала проверку после ЧП на улице Чаплыгина

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после коммунальной аварии на улице Чаплыгина — в результате прорыва теплотрассы 117 зданий, в том числе жилых домов, остались без отопления.



— Прокуратура проверит соблюдение эксплуатирующей тепловые сети организацией и подрядной организацией законодательства о теплоснабжении, оценит полноту и достаточность принимаемых мер по обеспечению надежности теплоснабжения и соблюдению жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

