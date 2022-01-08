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Прокуратура Новосибирской области начала проверку после ЧП на улице Чаплыгина

После прорыва теплотрассы 117 зданий остались без отопления

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В результате коммунальной аварии без отопления осталось 117 зданий

В результате коммунальной аварии без отопления осталось 117 зданий

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку после коммунальной аварии на улице Чаплыгина — в результате прорыва теплотрассы 117 зданий, в том числе жилых домов, остались без отопления.

— Прокуратура проверит соблюдение эксплуатирующей тепловые сети организацией и подрядной организацией законодательства о теплоснабжении, оценит полноту и достаточность принимаемых мер по обеспечению надежности теплоснабжения и соблюдению жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел 7 января в центре Новосибирска — на улице Чаплыгина посреди проезжей части произошел разрыв трубы с горячей водой. В результате провалился асфальт. Кипяток залил подвалы домов № 98 и 100. Также горячая вода заполнила котлован расположенной рядом стройки. Движение на участке улицы Чаплыгина было полностью перекрыто.

На месте аварии побывал корреспондент НГС.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) сообщали, что на участке прорвало трубопровод. В связи с этим начали отключение домов от тепла.

— Сегодня возникло повреждение на магистральном трубопроводе по улице Чаплыгина. В настоящее время проводим отключение дефектного трубопровода и готовимся приступить к ремонтным работам. Также предпримем меры, чтобы сузить контур отключения жилых домов, — сообщала ранее руководитель пресс-службы СГК Наталья Барсукова.

Ранее в СГК поясняли, что завершение ремонтных работ планируется к 14:00 8 января.

Сегодня в 12:12 пресс-служба компании сообщила, что основная часть домов, находившихся без тепла из-за повреждения трубопровода на ул. Чаплыгина, в 11:30 подключена к теплоснабжению. Теплоноситель подан 47 многоквартирным домам, 3 лечебным учреждениям, 2 детским образовательным учреждениям, 6 вузам и 36 общественным объектам. В ближайшие часы батареи внутри квартир и помещений должны прогреться.

— Таким образом, в контуре отключения остаются еще 7 жилых домов и 2 детских образовательных учреждения. Медицинских учреждений, вузов, общественных объектов нет, — говорится в сообщении СГК.

На момент публикации, по данным карты отключения систем жизнеобеспечения Новосибирска, в 15:18 ремонтные работы на участке продолжаются. Их планируют завершить к 17:00 8 января.

Ремонтные работы на улице Чаплыгина, где произошла коммунальная авария, продолжаются

Ремонтные работы на улице Чаплыгина, где произошла коммунальная авария, продолжаются

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В октябре в Новосибирске обвалился асфальт на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных. Под землю ушли два автомобиля, которые были припаркованы вдоль дороги: красный «Ниссан» и серая «Тойота». На то, чтобы достать машины, ушло около двух часов. Мы публиковали кадры спасательной операции.

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СГКкоммунальная аварияпрокурорская проверкаотключение теплоснабжения
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