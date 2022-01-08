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Тема дняИз-за аварии без тепла на ночь остались 58 домов
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Почти 60 домов в центре Новосибирска остались без отопления на ночь из-за аварии на теплосети

Отопление обещают дать лишь днем 8 января

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СГК планирует завершить ремонтные работы к 14:00 8 января

СГК планирует завершить ремонтные работы к 14:00 8 января

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Из-за коммунальной аварии в центре Новосибирска без тепла остались 58 домов, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК). В компании уточнили, что теплотрасса была проложена в 1968 году.

— Вечером 7 января возникло повреждение на магистральном трубопроводе по улице Чаплыгина. В настоящее время проводим отключение дефектного трубопровода и готовимся приступить к ремонтным работам, — рассказали в СГК, пообещав принять меры по сужению зоны отключения.

СГК планирует завершить ремонтные работы к 14:00 8 января.

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В ГУ МЧС по НСО заверили, что ситуация находится под контролем.

— На месте работают коммунальные службы, бригады проводят все необходимые мероприятия для скорейшего восстановления теплоснабжения. Для оценки и контроля за ситуацией на месте также находится оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области. Кроме того, проводится информирование жильцов о складывающейся обстановке, выполняемых мероприятиях и осуществляется температурный замер в помещениях, — сообщил представитель регионального ГУ МЧС Артем Щербаков.

Вечером 7 января в центре Новосибирска на улице Чаплыгина посреди проезжей части произошел разрыв трубы с горячей водой. В результате провалился асфальт. Размеры ямы достигли нескольких квадратных метров. Сейчас кипяток заливает подвалы домов № 98 и 100. Также горячая вода заполняет котлован расположенной рядом стройки. Движение на участке улицы Чаплыгина полностью перекрыто.

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СГКкоммунальная аварияотключение теплоснабжения
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