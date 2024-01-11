Из-за коммунальной аварии на левом берегу часть школьников переводят на дистант

Из-за аварии, которая произошла в ночь на 11 января в левобережье Новосибирска некоторые школы стали отпускать детей с уроков.
Как сообщают в пресс-службе мэрии, всего в зоне аварии находятся 64 школы и 70 детских садов.
В Ленинском районе в штатном режиме продолжают работать 40 детсадов. Из 39 школ лишь 4 перешли на дистанционное обучение. В Кировском районе закрылся детский сад № 505; 7 школ работают штатно, 9 ушли на дистант и еще в 9-ти были сокращены уроки для первой смены.
— В учреждениях организовано круглосуточное дежурство руководства и работа аварийных бригад. Родителям рассказали о ситуации, и в случае необходимости оповестят о том, что детей дошкольного и младшего школьного возраста нужно забрать, — уточнили в мэрии.
Читательница НГС написала, что в школе № 175 на улице Титова, 43/2 учеников распускают с уроков. В образовательном учерждении корреспонденту подтвердили эту информацию. Там уточнили, что в первую смену у детей прошло несколько уроков, после чего они разошлись по домам. Во второй смене 11 января начальная школа будет учиться дистанционно.
Ранее в мэрии сообщили, что утром без отопления и горячей воды в Ленинском районе остались 237 объектов. Что сейчас творится на парализованном левом берегу — читайте в онлайн-трансляции НГС.