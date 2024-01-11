Прокурор проведет совещание с правительством, МЧС и СГК из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения отопления в Ленинском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщил прокурор Новосибирской области Александре Бучман.
По словам прокурора региона, ситуация находится на контроле, в ведомстве примут весь комплекс мер реагирования. Прокурор организует оперативное совещание с руководством правительства Новосибирской области, МЧС и «Сибирской генерирующей компанией». Сейчас известно, что есть одно отключение, по остальным местам снижены параметры, планируется, что до конца дня тепло будет подключено. Социальные объекты подключат в первую очередь.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что сотрудники уже выехали на место коммунальной аварии, чтобы проследить за тем, как идут работы по восстановлению теплоснабжения в домах. В ходе проверки прокуратура оценит работу ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду и по устранению коммунальной аварии. При наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее в СГК сообщили, что дефект по улице Пархоменко уже начали устранять. Работы планируют завершить сегодня к 20:00. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. НГС следит за событием в режиме онлайн.