freedom
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 7/10
usd 89.39
eur 97.87
СрочноПрокуратура начала проверку из-за отключения тепла
Все новости
Все новости

Прокурор проведет совещание с правительством, МЧС и СГК из-за коммунальной аварии в Новосибирске

До конца дня тепло должны подключить

689

В Ленинском районе затопило улицы из-за аварии, более 100 домов остались без тепла

Поделиться

Прокуратура начала проверку из-за аварийного отключения отопления в Ленинском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщил прокурор Новосибирской области Александре Бучман.

По словам прокурора региона, ситуация находится на контроле, в ведомстве примут весь комплекс мер реагирования. Прокурор организует оперативное совещание с руководством правительства Новосибирской области, МЧС и «Сибирской генерирующей компанией». Сейчас известно, что есть одно отключение, по остальным местам снижены параметры, планируется, что до конца дня тепло будет подключено. Социальные объекты подключат в первую очередь.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что сотрудники уже выехали на место коммунальной аварии, чтобы проследить за тем, как идут работы по восстановлению теплоснабжения в домах. В ходе проверки прокуратура оценит работу ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду и по устранению коммунальной аварии. При наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее в СГК сообщили, что дефект по улице Пархоменко уже начали устранять. Работы планируют завершить сегодня к 20:00. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. НГС следит за событием в режиме онлайн.

По теме

Коммунальная аварияПрокурорАлександр БучманПроверкаТепло
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter