Гидроудар, автоматика, ток: в Новосибирске назвали четыре возможные причины масштабной аварии на левом берегу

В Новосибирске озвучили четыре предварительные причины масштабной коммунальной аварии в Ленинском и Кировском районах, которая произошла в январе.
На заседании комитета по строительству и ЖКХ в Заксобрании вице-губернатор региона Сергей Семка заявил о продолжении работы по оценке нанесенного ущерба. К 13 февраля от жителей поступило 225 заявок, проведены обследования по 164 заявкам. В день специалисты обрабатывают от 15 до 20 заявок от населения.
— При штабе создана комиссия по расследованию причин возникновения аварии на неисправных теплосетях. По итогам работы комиссии будут созданы мероприятия, которые позволят нам избежать повторения подобных ЧП. Пока на заседаниях обсуждались четыре причины. Первая — гидроудар, вторая — работа оперативного персонала, третья причина — наличие повышенного давления за счет работы автоматики на индивидуальных тепловых пунктах. Знаем, что порядка 25% абонентов имеют такие технологические решения. И четвертая причина — влияние токов, как постоянного, так и переменного, в местах, где проходят трамвайные пути, а также в местах, касающихся энергосистемы, — заявил Сергей Семка.
Следующее заседание комиссии, которая расследует причины ЧП, пройдет 19 февраля. На нем чиновники планируют услышать результаты экспертизы поврежденных труб, которые ранее были изъяты Следственным комитетом. На заседании также пригласят инспекторов Ростехнадзора. Работа штаба будет завершена после завершения всех перерасчетов за отопления, сегодня по ним вопросов порядка 2 тысяч, добавил Семка.
Напомним, первая коммунальная авария произошла 11 января. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, доставал до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки. В дальнейшем на территории был введен локальный режим ЧС, Следственный комитет начал проверку.