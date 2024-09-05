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Двор на Котовского скатывается в яму - видео

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Происшествия Земля скатывается в яму: на Котовского разрушается двор — в СГК винят дождь

Земля скатывается в яму: на Котовского разрушается двор — в СГК винят дождь

Прокуратура начала проверку

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4 комментария

Двор находится на Котовского

Двор дома на Котовского 40/1 уходит, где проводит ремонт СГК уходит под землю. Энергетики считают, что виноват дождь. Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль ситуацию с разрушением элементов благоустройства.

Как рассказали в группе «Типичный Ленинский | Новосибирск» во «Вконтакте», двор совсем недавно отремонтировали по федеральной программе. После дом разрыли для ремонта труб, но жители отметили, что несколько недель сотрудников там не видели.

Играть на детской площадке нельзя

В СГК сообщили, что собираются оперативно откачать воду и укрепить откосы.

— Дефектов на теплосетях нет, попадание воды в яму связано с дождями, — добавили в пресс-службе СГК.

Куски земли летят в яму

Ремонт отстает от графика

Прокуратура Новосибирской области также добавили, что инцидент связан с дождями, из-за которых произошло частичное обрушение.

— Прокуратурой Ленинского района города Новосибирска по данному факту организована проверка, прокурор потребовал от заказчика и подрядчика обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, сохранение имущества жителей дома, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В яме появились лужи

Ранее прокурор был на объекте и выявил отставание от графика. Руководителям компании тогда было объявление предостережение.

В августе НГС рассказывал, что в Дзержинском районе Новосибирска многоквартирный дом по улице Королева 14/2 почти сутки топило кипятком. Вода парит в подвале и заливает ближайшие гаражи.

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СГК Новосибирск Двор Ремонт
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Комментарии
5
Гость
5 сентября 2024, 15:07
двор в яму валится ..- виновата природа экономика в яму валится - виноват байден инфляция в стране - виноваты санкции а тут то внутри страны все ландышами пахнут что ли и ни одного виноватого ???
Жаба Васильевна
5 сентября 2024, 15:09
Солнце, луна, дождь, снег и т.д., только не СГК...
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