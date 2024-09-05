Земля скатывается в яму: на Котовского разрушается двор — в СГК винят дождь

Двор находится на Котовского Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Двор дома на Котовского 40/1 уходит, где проводит ремонт СГК уходит под землю. Энергетики считают, что виноват дождь. Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль ситуацию с разрушением элементов благоустройства.

Как рассказали в группе «Типичный Ленинский | Новосибирск» во «Вконтакте», двор совсем недавно отремонтировали по федеральной программе. После дом разрыли для ремонта труб, но жители отметили, что несколько недель сотрудников там не видели.

Играть на детской площадке нельзя Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В СГК сообщили, что собираются оперативно откачать воду и укрепить откосы.

— Дефектов на теплосетях нет, попадание воды в яму связано с дождями, — добавили в пресс-службе СГК.

Куски земли летят в яму Источник: «Типичный Ленинский | Новосибирск» / «Вконтакте»

Ремонт отстает от графика Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Прокуратура Новосибирской области также добавили, что инцидент связан с дождями, из-за которых произошло частичное обрушение.

— Прокуратурой Ленинского района города Новосибирска по данному факту организована проверка, прокурор потребовал от заказчика и подрядчика обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, сохранение имущества жителей дома, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В яме появились лужи Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Ранее прокурор был на объекте и выявил отставание от графика. Руководителям компании тогда было объявление предостережение.