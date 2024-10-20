Шагают над пропастью: видео, как новосибирцы добираются до дома по трубе

Женщине помогли перейти яму Источник: Mash Siberia / телеграм-канал, Александр Ощепков / NGS.RU











Жители левого берега Новосибирска добираются до дома по трубе, проложенной над огромной ямой. Опасная переправа попала на видео, а в СГК заявили, что прохода на участке быть не должно.

Видео с новосибирцами, которые переходят яму по трубе, опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia. В посте указано, что жители дома на улице Котовского, 40 в Ленинском районе так добираются до подъезда. На участке меняли старые трубы.

Посмотрите, как пожилая женщина идет по трубе, перейти яму ей помогает мужчина.

Источник: Mash Siberia / телеграм-канал

В пресс-службе СГК сообщили НГС, что на видео — объект по улице Котовского. Прохода через разрытый участок быть не должно.

— Уже указали подрядчику на необходимость срочно восстановить ограждение. Все работы на Котовского должны быть завершены в ближайшее время, — объяснили в СГК.