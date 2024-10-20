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Город Шагают над пропастью: видео, как новосибирцы добираются до дома по трубе

Шагают над пропастью: видео, как новосибирцы добираются до дома по трубе

Новосибирцы добираются до дома по трубе над огромной ямой

3 232
47 комментариев

Женщине помогли перейти яму

Жители левого берега Новосибирска добираются до дома по трубе, проложенной над огромной ямой. Опасная переправа попала на видео, а в СГК заявили, что прохода на участке быть не должно.

Видео с новосибирцами, которые переходят яму по трубе, опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia. В посте указано, что жители дома на улице Котовского, 40 в Ленинском районе так добираются до подъезда. На участке меняли старые трубы.

Посмотрите, как пожилая женщина идет по трубе, перейти яму ей помогает мужчина.

В пресс-службе СГК сообщили НГС, что на видео — объект по улице Котовского. Прохода через разрытый участок быть не должно.

— Уже указали подрядчику на необходимость срочно восстановить ограждение. Все работы на Котовского должны быть завершены в ближайшее время, — объяснили в СГК.

НГС уже писал о разрытом участке у дома на улице Котовского, 40/1. Тогда двор начал уходить в большую яму, а энергетики винили во всем дождь. После случившегося прокурата взяла ситуацию на контроль. В начале октября фотокорреспондент НГС прогулялся по левому берегу, посмотрите, как разрыли улицы.

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Комментарии
48
Мон@шка60+
1 час
Прохода к подъезду быть не должно? В смысле все арестованы по решению СГК.
Татьяна 53
1 час
Эквилибристка женщина.
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