Шагают над пропастью: видео, как новосибирцы добираются до дома по трубе

Жители левого берега Новосибирска добираются до дома по трубе, проложенной над огромной ямой. Опасная переправа попала на видео, а в СГК заявили, что прохода на участке быть не должно.
Видео с новосибирцами, которые переходят яму по трубе, опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia. В посте указано, что жители дома на улице Котовского, 40 в Ленинском районе так добираются до подъезда. На участке меняли старые трубы.
Посмотрите, как пожилая женщина идет по трубе, перейти яму ей помогает мужчина.
В пресс-службе СГК сообщили НГС, что на видео — объект по улице Котовского. Прохода через разрытый участок быть не должно.
— Уже указали подрядчику на необходимость срочно восстановить ограждение. Все работы на Котовского должны быть завершены в ближайшее время, — объяснили в СГК.
НГС уже писал о разрытом участке у дома на улице Котовского, 40/1. Тогда двор начал уходить в большую яму, а энергетики винили во всем дождь. После случившегося прокурата взяла ситуацию на контроль. В начале октября фотокорреспондент НГС прогулялся по левому берегу, посмотрите, как разрыли улицы.