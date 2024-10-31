Водолеям — повышение, Рыбам — новый роман: каким будет ноябрь для всех знаков Зодиака

Зима уже совсем скоро Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











Анастасия Першина Автор мнения

Больше половины осени позади, впереди остался только ноябрь. Многие уже готовятся встретить зиму, а вместе с ней и новогодние праздники. Поэтому в последний месяц осени люди озадачены составлением планов и закрытием дедлайнов, а кто-то даже начинает покупать подарки к 31 декабря. Для тех, кто при этом еще и прислушивается к советам звезд, новосибирский астролог Анастасия Першина составила прогноз на ноябрь.

Овны

Терпение и внимание к деталям. Этот месяц потребует от вас концентрации и взвешенных решений. Откроются широкие возможности для самореализации, главное — вовремя их заметить и не упустить. Важно избегать конфликтов, стараться понять собеседника, а не навязать ему свою точку зрения. К середине месяца уже можно будет выдохнуть — вам удастся уладить все серьёзные дела, но следует избегать импульсивных поступков, спешка может привести к ошибкам и заметным убыткам.

Телец

Стабильный и легкий месяц. В профессиональной сфере вероятны небольшие трудности, но они окажутся временными и легко преодолимыми. Проницательность подскажет выход из любой неоднозначной ситуации. Во второй половине месяца благоприятно заниматься спортом, это придаст заряд бодрости. Отдых лучше проводить в кругу близких людей, чтобы восстановить силы и зарядиться позитивной энергией.

Близнецы

В начале месяца не всё может получаться легко — неразбериха в делах, недоразумения на работе. Вы совсем справитесь, и к концу месяца проснется активность и захочется совершить какой-то неординарный поступок, который другим покажется странным. Можно направить эту энергию на давно забытое творчество, на которое раньше не хватало внимания и вдохновения.

Рак

Наберитесь терпения, вам предстоит месяц испытаний. Могут возникнуть вопросы и задачи, которые потребуют терпения и усилий. Не стоит предпринимать решительных шагов в начале месяца, лучше сосредоточиться на текущих задачах, исправить ошибки, закончить незавершенные дела. Если очень постараться, то вы всё преодолеете и освоите новые навыки. Вторая воловина месяца принесет свои плоды. Можно будет уделить время занятию спортом или любой активностью, которая даст вам почувствовать себя бодрым и энергичным.

Лев

Начало месяца может быть непростым, придется находить решения на ходу. Запаситесь терпением, упорство и настойчивость помогут справиться с проблемами, и укрепят вашу репутацию. В личной жизни вероятны перемены к лучшему. Близкие люди поддержат вас в любых ситуациях. Во второй половине месяца важно уделить внимание отдыху и саморефлексии, чтобы восстановить силы и вернуться в строй с новыми идеями и энергией.

Дева

Месяц будет спокойным, размеренным. В первой половине ноября вы сможете сосредоточиться на завершении начатых ранее дел. Во второй половине месяца могут поменяться интересы и даже сфера занятости. Появятся интересные идеи, которые можно воплотить в жизнь. Могут открыться ваши новые творческие способности.

Весы

Не рассчитывайте на то, что у вас всё под контролем, лучше всё перепроверять. В этом месяце будут судьбоносные перемены и события в разных сферах жизни. Возможно это период завершения какого-то цикла, например в отношениях или карьере. Но на смену придет что-то новое. Тщательно всё обдумывайте и взвешивайте, только от ваших мыслей, действий и поступков будет зависеть, каким станет новое начало.

Скорпион

Месяц будет разнообразным. Только интуиция, собственное чутье и творческие способности направят на верный путь и не дадут настряпать ошибок. Перепроверяйте всю информацию. Старайтесь распланировать свой бюджет так, чтобы не занимать и не брать кредиты. К концу месяца вы справитесь со всеми сложными вопросами, и результат не заставит себя ждать.

Стрелец

В начале месяца благоприятно заняться решением финансовых вопросов. Все ваши усилия принесут результат, только нужно будет постараться. К концу месяца вы преодолеете все сложности и порадуетесь достижением целей.

Козерог

В начале месяца вы будете импульсивны, это может помешать оценить обстановку и принять верное решение. При этом придется постараться совмещать решение рабочих вопросов с семейными заботами. При желании получится со всем справиться.

Водолей

Спокойный размеренный период. Вероятны предложения о повышении в должности. Не волнуйтесь, вы со всем справитесь. Помните, что ваши оригинальные идеи и нестандартный подход к жизни помогут найти наилучшее решение. Главное, не упустите момент. К концу месяца следует уделить внимание домашним делам.

Рыбы

Используйте первую половину месяца для подведения итогов. А потом делайте работу над ошибками и закладывайте намерение на следующий виток жизни, который начнет разворачиваться в конце ноября. Скоро вы найдете верных друзей, обзаведетесь надежными союзниками или даже закрутите роман. Самое главное — не спешите и не доверяйте первому впечатлению, дайте себе время лучше узнать человека.

Помните, прогноз — это не предсказание, а рекомендации. Жизнь в ваших руках, и только вы в ответе за ваши действия!