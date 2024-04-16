«Оставил в луже фары и бампер»: жители села под Новосибирском оказались отрезаны от мира, вместо дороги — болото грязи

Жители западной части села вынуждены ежедневно участвовать в очень грязных заездах: отсутствующая дорога — единственная на пути к их домам Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Жители западной части села Ленинского в Новосибирском районе оказались в изоляции в весеннюю распутицу: дорога, ведущая к их домам, не просто растаяла вместе со снегом, а в прямом смысле превратилась в направление. Там, где раньше была отсыпанная щебнем грунтовка, теперь только топкая грязь и огромные, до полуметра глубиной ямы, заполненные водой. Кто должен отвечать за дорогу, не очень понятно: по словам жителей, проходит она по федеральной земле и передача ее в собственность района затягивается. А пока бюрократические шестеренки медленно ворочаются, решать проблемы людям приходится самостоятельно, за свой счет отсыпая дорогу щебнем и записывая обращения к президенту Владимиру Путину. Побывали на дороге, которой нет, и журналисты НГС.



Грязное ралли

— Мне просто неловко. Я приезжаю на защиту своего проекта в Министерство инновационного развития, и мне так стремно, когда на парковке с моей машины куски грязи отлетают, — принужденно улыбается житель села Ленинского Андрей Жуков, встречающий нас на повороте к западной части села.



Его могучий внедорожник и вправду выглядит так, будто водитель только что участвовал в гонках по бездорожью, а потом не успел помыть автомобиль. На капоте, дверях, лобовом стекле — жирные брызги слегка подсохшей и совсем свежей грязи.



Вот только проехал он едва 5 километров от собственного дома до поворота на Ордынское шоссе.



— Сейчас я вам устрою экскурсию по нашей дороге, — говорит Андрей. — Со всеми ее достопримечательностями. — Вот тут у нас в прошлом году ремонтировали дорогу, дорога на гарантии. Видите, как ее сделали?

Эту часть дороги ремонтировали всего год назад. Она выглядит значительно лучше, чем остальные участки, но ощущается весьма интересно Источник: Анна Скок / NGS.ru











Качество ремонта мы не только видим, но и ощущаем, причем собственными пятыми точками: гарантийная дорога представляет из себя подобие гребенки, очень мелкой и тряской. Андрей останавливается и демонстрирует яму, из которой торчит обрывок геотекстиля.



— Мы очень рассчитываем, конечно, на то, что этот участок дороги отремонтируют, но качество таково, что дорога не простояла и года. Сейчас ее сделают снова, а следующей зимой она просто «умрет», — говорит он. — Вот это, например, геотекстиль торчит.



Черное полотно застенчиво выглядывает из лужи, мимикрируя под обычный мусор.



По иронии судьбы этот участок раньше, по воспоминаниям местных жителей, был одним из самых сохранных: дорога здесь была замощена плитами. В одном месте они действительно были разбиты, но большая часть участка была проезжей. В итоге бетон демонтировали полностью, и там, где дорога требовала ремонта, и там, где проблем не было. На фоне основного грязного трека эта гребенка выглядит неплохо, но лишь пока не пытаешься по ней ехать.

Дорогу к дому Александр ремонтирует сам: сначала скидывается с соседями на щебень, потом ровняет его трактором Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Следом за гарантийной дорогой начинается участок более свежего ремонта — тоже своего рода достопримечательность. Правда если кого она и характеризует положительно, так это самих жителей:



— Да скинулись сами на щебенку, ребят с теплиц китайских тоже подкрутили, — говорит тракторист Александр, — сейчас два КАМАЗа высыпали, я их разровнял, еще четыре жду. Очень сильно тут провалено было.



Ремонт дороги ленинцы ведут своими силами.

Там, где ремонта еще не было, проехать непросто даже на джипе Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Александр, на время сменив нашего проводника, обстоятельно рассказывает, что помимо весенних проблем, возникающих в распутицу, есть еще и зимние, связанные со снегом: поскольку единственный подъезд к их домам находится ниже уровня земли, зимой его регулярно заметает. Чистят дорогу слишком редко, и если местные знают, как ее преодолеть, чужие вполне могут завязнуть в снегу:



— Дежурим тут, встречаем, — машет рукой тракторист. — Скорую помощь встречаем, пожарных встречаем. Говорили, зимой человека на снегоходе до скорой вывозили.



За отсыпанной частью дорога, которая и раньше выглядела очень плохо, начинает портиться с каждым метром: сначала Андрей указывает на провалившуюся землю на обочине, куда с веселым журчанием течет ручей талой воды. Затем — на плотные сугробы на правой обочине — они не тают, потому что зимой там ездили машины, ведь сама дорога была переметена.

Кое-где земля начала проваливаться. Опасную яму ленинцы огородили, а вместо сигнальных флажков повесили обрывки пакетов и медицинские маски Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











А под конец начинается настоящее грязевое ралли: погрузившись в глубокую лужу едва ли не под самый капот, машина Андрея с ревом форсирует водную преграду.



Здесь не проедет не только малолитражка, но и обычный седан.

Остров «Ленинский»

Ездят здешние автомобилисты или всё же плавают — большой вопрос Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Западная часть села представляет собой с полдесятка СНТ и ДНТ, состоящих в основном не из дачных домиков, а коттеджей для круглогодичного проживания. По подсчетам Андрея и его соседей, здесь постоянно живут около двухсот человек, по официальным подсчетам — куда меньше, порядка 70. Разница эта, похоже, образовалась совершенно естественным образом: многие местные жители, которых мы встречаем на другом конце дороги, говорят, что зарегистрированы в других местах.



Впрочем, называть их дачниками язык не поворачивается: Андрей, который в своем доме как раз прописан, показывает штамп в паспорте. На нем указано: «с. Ленинское, ДНТ "Поселок Новониколаевский"». По словам мужчины, основная, вполне благоустроенная часть села и его западный дачный массив медленно ползут в сторону друг друга. Но это — дело будущего и плана развития. Пока же он и его соседи живут на своеобразном острове, который с одной стороны от цивилизации отделяет Обское водохранилище, с другой — пустырь, а с третьей — вспаханное поле. В хорошую погоду этот участок земли превращается в полуостров, по которому проходит та самая грунтовка. В плохую — связь существует отнюдь не для всех.



— Вот буквально недавно большая машина сломалась, и мужу пришлось ночевать в городе: на маленькой машине сюда не проехать, — всплескивает руками местная жительница Наталья Осипова.

Прописка у части местных жителей сельская, у других — городская Источник: Анна Скок / NGS.ru











Она без всяких дачных натяжек жительница села Ленинского. Дом ее имеет адрес по улице 2-й Морской и стоит в самом конце жилого сектора, в отдалении от дач. Женщина живет здесь около 15 лет и констатирует, что добираться домой ей было трудно всегда, но в последние годы особенно.



— У нас свекровка лежачая была. Скорая к ней, конечно, приезжала. Но не зимой, здесь зимой нереально доехать. Если помощь срочно понадобится, только своим ходом выбираться можно. Снегоход, какие-то еще дела… Я сама работала в медучреждении санитаркой и мне приходилось, чтобы на работу добраться, в 4 часа утра вставать, а то и накануне вечером в город ехать и в поликлинике ночевать: будет дорога или нет, неизвестно, — вспоминает Наталья Аркадьевна.

Наталью Аркадьевну дорога к дому развела с мужем, причем в прямом смысле: автомобиль сломался, так что приходится супругу пока оставаться в городе, пока она ждет его в Ленинском Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Вообще сегодня в западной части Ленинского остаются те, кто может позволить себе остаться дома, если дорога вдруг пропадет. Андрей работает на себя, у них с женой инновационная компания, которая занимается разработками противоугонных систем. Дети учатся дистанционно в московской школе, и потому возить их на учебу не нужно. Удаленщики чувствуют себя в Ленинском неплохо — пока не приходит пора выбираться хотя бы в магазин.



— Я дом построил, в этом году уже каждый день практически сюда езжу. Хочу на земле жить, — смеется еще один местный житель, остановившийся возле очередной ямы на дороге. — Жена сюда не ездит: говорит, на работу доехать не сможет, а никакой работодатель отговорку, что невозможно было из дома выехать, не примет. Скажет: переезжайте в город.

Участки в местных товариществах действительно охотно раскупают: в Ленинском тихо, воздух свежий, совсем недалеко вода. Но очень скоро новые жители понимают, что за сельской пасторалью скрываются более чем серьезные проблемы:



— У меня в обществе 130 участков. Без построек из них — пять, — говорит председатель СНТ «Клен» Алиса Андриянушкина. — Люди на самом деле хотели бы жить здесь, но они не могут себе этого позволить. Особенно кто уже может позволить на работу не ездить, хотят жить на свежем воздухе, квартиру детям оставить… Но они боятся. Есть реальная опасность, что если тебе понадобится скорая, пожарные, они просто не проедут. Есть опасность, что ты утром встанешь, а дороги нет, и никуда ты отсюда не денешься. Видите вот эту яму? На прошлой неделе у меня в ней дачник оставил бампер и фары. И он был на высокой машине!

Правая часть дороги выглядит более проезжей, чем левая. Именно так подумали многие автомобилисты и залили двигатели своих машин: под водой скрывается яма почти полуметровой глубины. Мы бы не поверили, но Андрей Жуков предоставил подтверждающие документы Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Не заметить яму сложно. После того как в ней оставили важные части несколько автомобилей, ее огородили с двух сторон тоненькими березовыми стволами. Деревца еще не успели засохнуть, на сломе они зеленые, влажные, пахнущие весной.



Молодые березки жителям жалко. Но свои машины — куда сильнее.

Куда стекла дорога

Андрей и его соседи записали видеообращение к президенту страны, а в пятницу, 12 апреля, встречались с чиновниками из администрации Новосибирского района. Те, по словам мужчины, понимают, что дорогу нужно ремонтировать Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В своих бедах с нынешним состоянием дороги местные жители винят Новосибирский филиал управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю. Изначально дорога вела к насосной станции № 2 Чеминской оросительной системы, сегодня законсервированной. От нее вплоть до 2018 года вдоль грунтовки тянулась металлическая труба для орошения полей. А затем ее выкопали.



— Выкопали, потому что могли, это была их собственность, и сдали на металлолом, — говорит Андрей Жуков. — Выкопали не всю, а примерно 6 километров. Пока копали, щебень перемешали с землей, дорогу не восстановили, и вышло то, что вы сейчас видите. Кроме того, возле моста через Тулку и под ним трубу выкопали не до конца. Ее конец не заделан, и через нее талые воды уходят в реку и размывают обочину.

Насосная станция, по словам местных жителей, законсервирована Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











НГС направил в ведомство запрос, чтобы узнать, действительно ли трубу вырыли сотрудники Новосибирского филиала «Алтаймелиоводхоза», и если да, почему не восстановили за собой разрушенную дорогу.



Впрочем, есть и вторая версия, согласно которой состояние дороги на совести самих местных жителей, которые активно строятся и в распутицу заказали на участок целую машину леса.



НГС обратился в администрацию Новосибирского района, чтобы понять, кто отвечает за состояние дороги, в чьей собственности она находится и какие меры чиновники принимают в связи с тем, что жители товариществ в западной части села оказались по сути без связи с внешним миром. На момент публикации ответы на оба запроса получены не были, но мы обязательно опубликуем их, когда чиновники ответят.



Пока жители справляются как умеют. Они создали общественную организацию для решения проблем дороги, записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, 10 апреля подали электронное обращение к нему же, а 12-го — в приемную губернатора Андрея Травникова. Подтверждения этому Андрей Жуков предоставил журналистам.

«Дорога как зеркало»: загадка гарантийного ремонта

Мы не смогли обойти вниманием и еще один важный вопрос: как можно было отремонтировать часть дороги, чтобы уже через год она оказалась в худшем, нежели до реконструкции, состоянии. Какая компания выполняла работы, местные жители затруднились сказать, однако предоставили телефон ее директора, человека по имени Горхмаз Багиров.



По данным сервиса Rusprofile, в налоговых органах действительно зарегистрирован индивидуальный предприниматель, которого зовут именно так. Основной вид деятельности у него — как раз строительство автомобильных дорог, но есть один нюанс: в качестве ИП Горхмаз Рахманович зарегистрировался только 20 февраля 2024 года и ранее в предпринимательской деятельности не участвовал ни в качестве наемного руководителя, ни как владелец или совладелец компании.



Несмотря на то, что большая часть домов зарегистрирована в СНТ и ДНТ в пределах агломерации, дома здесь строили, чтобы жить круглый год Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Дорогу к Ленинскому он, по собственным словам, ремонтировал как прораб ООО «Стройкомплекс».



По данным сервиса Rusprofile, директором ООО «Стройкомплекс» является Габил Гусайнов, директором — Екатерина Маслова. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2023 году компания заработала 194 миллиона рублей, чистая прибыль составила 6,3 миллиона. ООО «Стройкомплекс» активно участвует в аукционах и работает по госконтрактам, обычно на ремонте автомобильных дорог местного значения. С 2020 года она заключила 46 государственных контрактов на сумму более 298,5 миллиона рублей.



В телефонном разговоре с журналистом НГС Горхмаз Багиров подтвердил: ремонтом одного из участков дороги, ведущего к западной части Ленинского, занимался именно он. Но, по словам предпринимателя, никаких претензий к его работе у заказчика не возникло:



— Я в субботу был буквально и до этого времени был, там по нашим дорогам никаких недостатков нет, — заявил Горхмаз Багиров. — Конечно, после зимы надо грейдировать, приводить в порядок, это другое дело. А так по нашему участку ничего нет, есть там нехорошая дорога, это дальнейшие участки. Ну я сейчас здесь нахожусь, моя дорога — как зеркало!

— То есть ваш участок в полном порядке, да?

— Да, наш участок в полном порядке. Там есть дальше нехорошая дорога, но это не наша.

