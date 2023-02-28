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«Воздушное пространство закрыто»: из Новосибирска не смог вовремя вылететь рейс в Санкт-Петербург

Как объяснили в Толмачево, пассажиры уже находятся на борту

Рейс выполняет авиакомпания S7

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Из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог вовремя вылететь самолет авиакомпании S7. Вылет рейса перенесли более чем на час. Как сообщили НГС представители авиакомпании S7, это связано с закрытым воздушным пространством Санкт-Петербурга.

Ранее власти Петербурга официально объявили, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Причины возникновения такой ситуации не называют.

Как сообщили журналисту в Толмачево, пассажиры уже находились на борту, а сам самолет был на трассе. Представитель авиакомпании S7 в аэропорту подтвердил, что вылет задерживается из-за проблем в Санкт-Петербурге.

— Причины не объявляются. Воздушное пространство над Санкт-Петербургом пока закрыто. Сказали, что вылететь нельзя. Пассажиры прошли в самолет, командир корабля объявлял информацию на борту. Если не дадут вылететь, то пассажиров будут высаживать, — отметила представитель.

Вылет перенесли почти на час

Вылет перенесли почти на час

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При этом читательница НГС сообщила, что она скоро будет вылетать из Санкт-Петербурга в Новосибирск. По ее словам, операторы в Пулково заявили, что в 12:00 аэропорт откроют.

— Находимся в Петербурге, вылет в Новосибирск через 5 часов. Операторы в Пулково говорят, что пока ничего не отменяли и можно приезжать, в 12:00 (по местному времени. — Прим. ред.) сказали, что откроют аэропорт.

Ранее один из пассажиров рассказал нашим коллегам из «Фонтанки», что его самолет в Нижний Новгород, который должен был вылететь еще в 10:30 мск задерживается. Причины задержки рейса пассажирам не называют.

Обо всём, что известно о закрытом небе над Санкт-Петербургом, вы можете узнать из онлайн-трансляции наших коллег из «Фонтанки».

Обновлено. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс вылетел из Новосибирска в 16:07.

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