«Воздушное пространство закрыто»: из Новосибирска не смог вовремя вылететь рейс в Санкт-Петербург

Из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог вовремя вылететь самолет авиакомпании S7. Вылет рейса перенесли более чем на час. Как сообщили НГС представители авиакомпании S7, это связано с закрытым воздушным пространством Санкт-Петербурга.
Ранее власти Петербурга официально объявили, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Причины возникновения такой ситуации не называют.
Как сообщили журналисту в Толмачево, пассажиры уже находились на борту, а сам самолет был на трассе. Представитель авиакомпании S7 в аэропорту подтвердил, что вылет задерживается из-за проблем в Санкт-Петербурге.
— Причины не объявляются. Воздушное пространство над Санкт-Петербургом пока закрыто. Сказали, что вылететь нельзя. Пассажиры прошли в самолет, командир корабля объявлял информацию на борту. Если не дадут вылететь, то пассажиров будут высаживать, — отметила представитель.
При этом читательница НГС сообщила, что она скоро будет вылетать из Санкт-Петербурга в Новосибирск. По ее словам, операторы в Пулково заявили, что в 12:00 аэропорт откроют.
— Находимся в Петербурге, вылет в Новосибирск через 5 часов. Операторы в Пулково говорят, что пока ничего не отменяли и можно приезжать, в 12:00 (по местному времени. — Прим. ред.) сказали, что откроют аэропорт.
Ранее один из пассажиров рассказал нашим коллегам из «Фонтанки», что его самолет в Нижний Новгород, который должен был вылететь еще в 10:30 мск задерживается. Причины задержки рейса пассажирам не называют.
Обо всём, что известно о закрытом небе над Санкт-Петербургом, вы можете узнать из онлайн-трансляции наших коллег из «Фонтанки».