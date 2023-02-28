«Воздушное пространство закрыто»: из Новосибирска не смог вовремя вылететь рейс в Санкт-Петербург

Как сообщили журналисту в Толмачево, пассажиры уже находились на борту, а сам самолет был на трассе. Представитель авиакомпании S7 в аэропорту подтвердил, что вылет задерживается из-за проблем в Санкт-Петербурге.

— Причины не объявляются. Воздушное пространство над Санкт-Петербургом пока закрыто. Сказали, что вылететь нельзя. Пассажиры прошли в самолет, командир корабля объявлял информацию на борту. Если не дадут вылететь, то пассажиров будут высаживать, — отметила представитель.