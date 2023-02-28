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Все самолеты, летящие в Петербург, разворачивают: небо над Пулково закрыто

По некоторым данным, небо будет закрыто до 13:20 мск

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Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты

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Воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково закрыто в радиусе 200 километров. Власти Петербурга официально объявили, что аэропорт не принимает самолеты.

— Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, — говорится в сообщении правительства Санкт-Петербурга.

Причины возникновения такой ситуации в Смольном не называют.

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Как сообщает Telegram-канал «Авиаторщина», летящие в Санкт-Петербург самолеты разворачивают: органы ПВО объявили сигнал «Ковер» из-за неопознанного объекта.

Судя по сервису Flightradar, гражданские самолеты не приближаются к Санкт-Петербургу.

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Один из пассажиров рассказал «Фонтанке», что задерживается его самолет в Нижний Новгород, который должен был вылететь еще в 10:30 мск. Причины задержки рейса пассажирам не называют.

Кроме того, источник, близкий к Смольному, подтвердил «Фонтанке», что небо закрыто из-за неопознанного летающего объекта — его заметили в 160–200 км от Петербурга.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с телеграммой Росавиации, воздушное пространство вокруг Пулково будет закрыто до 13:20 мск в радиусе 200 километров.

— Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (13:20 мск) в районе, ограниченном окружностью радиусом 200 километров, на всех высотах, — сказал собеседник агентства. — Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно.

Обо всём, что известно о закрытом небе над Санкт-Петербургом, вы можете узнать из онлайн-трансляции наших коллег из «Фонтанки».

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