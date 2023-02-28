Все самолеты, летящие в Петербург, разворачивают: небо над Пулково закрыто

— Информируем о вводе временного ограничения воздушного пространства до 10:20 UTC (13:20 мск) в районе, ограниченном окружностью радиусом 200 километров, на всех высотах, — сказал собеседник агентства. — Просим вас использовать альтернативные маршруты полетов и обеспечить запас топлива. Информация об отмене будет доведена дополнительно.

