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Развернулся на 180 градусов: самолет из Пекина вынужденно сел в Новосибирске — куда пересадили пассажиров

Самолет не долетел до Санкт-Петербурга

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Пассажиры рейса улетели из Новосибирска

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В Новосибирске 26 февраля вынужденно сел самолет авиакомпании Hainan Airlines, который летел из Пекина в Санкт-Петербург.

Как сообщается на сайте flightradar, Airbus A330 развернулся в районе Ханты-Мансийского автономного округа и сел в Толмачево.

Читатель НГС, который был очевидцем прилета самолета, рассказал, что судно садилось со странным звуком.

— Самолет заходил на посадку в ускоренном режиме, двигатели работали громче нормы, живу прямо под глиссадой и могу определять схему захода, — написал читатель НГС.

Судя по карте полета, самолет развернулся на 180 градусов

Судя по карте полета, самолет развернулся на 180 градусов

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Как рассказали в пресс-службе Толмачево, пассажиры самолета улетели из Новосибирска на рейсах S7. Состояние самого самолета в Толмачево не могут комментировать.

Сегодня, 28 февраля, из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог вовремя вылететь самолет авиакомпании S7. Вылет рейса перенесли более чем на час.

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