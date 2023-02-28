Развернулся на 180 градусов: самолет из Пекина вынужденно сел в Новосибирске — куда пересадили пассажиров

В Новосибирске 26 февраля вынужденно сел самолет авиакомпании Hainan Airlines, который летел из Пекина в Санкт-Петербург.
Как сообщается на сайте flightradar, Airbus A330 развернулся в районе Ханты-Мансийского автономного округа и сел в Толмачево.
Читатель НГС, который был очевидцем прилета самолета, рассказал, что судно садилось со странным звуком.
— Самолет заходил на посадку в ускоренном режиме, двигатели работали громче нормы, живу прямо под глиссадой и могу определять схему захода, — написал читатель НГС.
Как рассказали в пресс-службе Толмачево, пассажиры самолета улетели из Новосибирска на рейсах S7. Состояние самого самолета в Толмачево не могут комментировать.
Сегодня, 28 февраля, из Новосибирска в Санкт-Петербург не смог вовремя вылететь самолет авиакомпании S7. Вылет рейса перенесли более чем на час.