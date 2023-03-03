Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Тюмень — Новосибирск

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки рейса Тюмень — Новосибирск на четыре часа.
— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. В воздушном судне произошло срабатывание сигнализации о некорректном запуске реверса. Пассажиры были доставлены в аэропорт назначения резервным воздушным судном. Техническая неисправность устранена, борт допущен к полетам, — пояснили в ведомстве.
Инцидент произошел 2 марта в Тюмени. По техническим причинам на четыре часа задержали вылет рейса
Ранее в Новосибирске вынужденно сел самолет авиакомпании Hainan Airlines, который летел из Пекина в Санкт-Петербург. По словам очевидца, судно садилось со странным звуком. Самолет несколько дней находился в Новосибирске.