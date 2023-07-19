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Пассажирка повздорила с бортпроводником на авиарейсе из Москвы в Новосибирск — полиция проводит проверку

Инцидент произошел 18 июля

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Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 июля

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Летевшая из Москвы в Новосибирск женщина устроила конфликт на борту самолета. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 июля.

— В связи с поступившим в транспортную полицию сообщением о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна, выполнявшего рейс из Москвы в Новосибирск, проводится проверка, — сообщили в ведомстве. — Предварительно установлено, что в ходе перелета произошел конфликт между одной из пассажирок и бортпроводницей.

Сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Как сообщили в телеграм-канале Aviaincident, пассажирка находилась на борту самолета авиакомпании «Сибирь».

— КВС (капитан воздушного судна. — Прим. ред.) доложил о буйном пассажире на борту, запросил наряд полиции в аэропорту назначения, — указано в сообщении.

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Сибирь» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Читательница НГС оказалась на борту самолета, где произошел конфликт. По ее данным, после посадки в Новосибирске пилот воздушного транспорта попросил пассажиров оставаться на своих местах, так как один из них нарушил правила полета.

— За ним пришел наряд полиции из шести человек. Нам не сообщили, что именно сделал пассажир, — уточнила читательница НГС.

В апреле пассажира самолета сняли с рейса из Нового Уренгоя в Новосибирск. Нетрезвый мужчина, по информации полицейских, своим состоянием «оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность».

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