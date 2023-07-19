Пассажирка повздорила с бортпроводником на авиарейсе из Москвы в Новосибирск — полиция проводит проверку

— В связи с поступившим в транспортную полицию сообщением о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна, выполнявшего рейс из Москвы в Новосибирск, проводится проверка, — сообщили в ведомстве. — Предварительно установлено, что в ходе перелета произошел конфликт между одной из пассажирок и бортпроводницей.

