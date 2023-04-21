«Признал факт, что напился»: с рейса до Новосибирска сняли пьяного пассажира

— Гражданин, будучи пьяным, поднялся на борт судна. Бортпроводники перед полетом обходили пассажиров. Проверяли, все ли пристегнуты и все ли у всех в порядке. Они заметили мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доложили о произошедшем командиру борта. Он принял решение отстранить мужчину от полета. Сибиряк вел себя адекватно, не дебоширил и не спорил с решением. Признал факт, что напился и спокойно покинул самолет. Ему выписали штраф и отпустили, — рассказал корреспонденту НГС начальник ОИ и ОС УТ МВД России по УрФО Дмитрий Солдатов.

