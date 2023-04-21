«Признал факт, что напился»: с рейса до Новосибирска сняли пьяного пассажира

Пассажира самолета сняли с рейса из Нового Уренгоя в Новосибирск. Нетрезвый мужчина, по информации полицейских, своим состоянием «оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность». Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу.
Инцидент произошел 19 апреля. 43-летний уроженец Иркутской области перед полетом находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за этого ему отказали в полете. О ситуации доложил в акте командир воздушного судна. Также на борт потребовался наряд полиции.
Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть, там на него составили протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Мужчину оштрафовали на 1000 рублей.
— Гражданин, будучи пьяным, поднялся на борт судна. Бортпроводники перед полетом обходили пассажиров. Проверяли, все ли пристегнуты и все ли у всех в порядке. Они заметили мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доложили о произошедшем командиру борта. Он принял решение отстранить мужчину от полета. Сибиряк вел себя адекватно, не дебоширил и не спорил с решением. Признал факт, что напился и спокойно покинул самолет. Ему выписали штраф и отпустили, — рассказал корреспонденту НГС начальник ОИ и ОС УТ МВД России по УрФО Дмитрий Солдатов.
Ранее НГС писал, что авиадебоширу вынесли приговор в Оби. Мужчину приговорили к заключению в колонии, но потом освободили в зале суда.