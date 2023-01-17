«Противопоставлял себя нормам морали»: авиадебоширу вынесли приговор в Оби

В городе Оби суд приговорил к заключению на 1 год 7 месяцев мужчину, который устроил дебош на борту самолета из Магадана в Новосибирск. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.
Как сообщается на сайте Обского городского суда,
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16 января суд признал Левина виновным по статье за хулиганство (
— На основании
Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Гражданский иск не заявлен, приговор не вступил в законную силу.
В начале декабря в Толмачево задержали вахтовика, который вел себя неадекватно и ударил стюардессу. Он не отреагировал на замечание командира судна.