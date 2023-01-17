«Противопоставлял себя нормам морали»: авиадебоширу вынесли приговор в Оби

— Левин В. И ., находясь на борту воздушного судна, пренебрегая и противопоставляя себя нормам и требованиям морали и общечеловеческой нравственности, демонстрируя пренебрежительное отношение к человеческому достоинству граждан, грубо нарушая общественный порядок, вел себя буйно и агрессивно, приставал к экипажу и пассажирам авиарейса, вступая с ними в конфликтные ситуации, создавая внешним видом и поведением угрозу причинения себе и окружающим телесных повреждений, а также угрозу безопасности полета, — пояснили в суде.