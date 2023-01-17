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«Противопоставлял себя нормам морали»: авиадебоширу вынесли приговор в Оби

Мужчину приговорили к заключению в колонии, но потом освободили в зале суда

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Авиадебошир мешал пассажирам и угрожал безопасности полета

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В городе Оби суд приговорил к заключению на 1 год 7 месяцев мужчину, который устроил дебош на борту самолета из Магадана в Новосибирск. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Как сообщается на сайте Обского городского суда, 8 декабря 2021 года мужчина грубо нарушил порядок на борту судна. Он выражал явное неуважение к обществу, применял насилие к гражданам, сопротивлялся, когда его нарушения пытались пресечь.

Левин В. И., находясь на борту воздушного судна, пренебрегая и противопоставляя себя нормам и требованиям морали и общечеловеческой нравственности, демонстрируя пренебрежительное отношение к человеческому достоинству граждан, грубо нарушая общественный порядок, вел себя буйно и агрессивно, приставал к экипажу и пассажирам авиарейса, вступая с ними в конфликтные ситуации, создавая внешним видом и поведением угрозу причинения себе и окружающим телесных повреждений, а также угрозу безопасности полета, — пояснили в суде.

16 января суд признал Левина виновным по статье за хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 7 месяцев в исправительной колонии.

— На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ Левину В. И. зачтен в срок отбывания наказания время его содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщает суд.

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Гражданский иск не заявлен, приговор не вступил в законную силу.

В начале декабря в Толмачево задержали вахтовика, который вел себя неадекватно и ударил стюардессу. Он не отреагировал на замечание командира судна.

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