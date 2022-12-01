20idei
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 4/10
usd 60.88
eur 63.05
Тема дня2 человека в больнице после ДТП с трамваями
Все новости
Все новости

Ударил стюардессу и матерился: вахтовика-авиадебошира задержали в Толмачево

Задержание буйного пассажира попало на видео

324

На мужчину составили административные протоколы

Поделиться

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали дебошира, который прилетел из Южно-Сахалинска. На мужчину составили административный протокол, также «решается вопрос» о привлечении дебошира к уголовной ответственности, сообщили в полиции на транспорте.

Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО, задержанный 42-летний житель Кемеровской области летел рейсом Южно-Сахалинск — Новосибирск. Мужчина вел себя неадекватно, у него были признаки алкогольного опьянения.

— Мужчина возвращался домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке. В полете он стал вести себя агрессивно, выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе персонала и провоцировал конфликт с пассажирами. Помимо этого, правонарушитель ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику в область бедра, — сообщили в полиции на транспорте.

После этого командир судна письменно предупредил пассажира о недопустимости такого поведения, но мужчина не отреагировал на замечание.

Полицейские задержали мужчину и составили на него административные протоколы п ст. 11.17 и 19.3 КоАП РФ. Решается вопрос о привлечении дебошира к уголовной ответственности, предусмотренной п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Известно, что мужчина судим за истязания и угрозу убийством.

Задержание авиадебошира попало на видео.

В прошлом году дебошир набросился на сотрудников полиции в аэропорту Толмачево.

По теме

МВДАэропортВахтаСамолет
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ0
Гость
Что я смогу, если авторизуюсь?

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google. Применяются Политика конфиденциальности и Условия использования.
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2