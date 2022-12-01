Ударил стюардессу и матерился: вахтовика-авиадебошира задержали в Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали дебошира, который прилетел из Южно-Сахалинска. На мужчину составили административный протокол, также «решается вопрос» о привлечении дебошира к уголовной ответственности, сообщили в полиции на транспорте.
Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО, задержанный
— Мужчина возвращался домой с работы вахтовым методом на Дальнем Востоке. В полете он стал вести себя агрессивно, выражаться в адрес членов экипажа грубой нецензурной бранью, мешал работе персонала и провоцировал конфликт с пассажирами. Помимо этого, правонарушитель ребром ладони нанес удар старшему бортпроводнику в область бедра, — сообщили в полиции на транспорте.
После этого командир судна письменно предупредил пассажира о недопустимости такого поведения, но мужчина не отреагировал на замечание.
Полицейские задержали мужчину и составили на него административные протоколы п
Задержание авиадебошира попало на видео.
В прошлом году дебошир набросился на сотрудников полиции в аэропорту Толмачево.