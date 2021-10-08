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В аэропорту Толмачёво дебошир набросился на сотрудников полиции

Полицейским пришлось доставить нарушителя в помещение для административно задержанных

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Мужчина был пьян

Мужчина был пьян

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В кафе новосибирского аэропорта Толмачёво сотрудники полиции задержали мужчину, который неадекватно себя вел. При задержании он несколько раз пытался напасть на полицейских. Об этом пишет сайт «МВД Медиа».

В ходе патрулирования аэровокзального комплекса сотрудники полиции заметили пьяного мужчину. Его задержали и доставили в дежурную часть. Нарушителем оказался 46-летний житель города Челябинска, который ожидал посадки на рейс в свой родной город.

— Во время составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», мужчина нецензурно выражался и оскорблял транспортных полицейских, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники транспортной полиции неоднократно требовали нарушителя прекратить противоправные действия, вместо этого он неожиданно набросился на одного из полицейских и попытался нанести ему удары в лицо, — сообщается на сайте.

По этим причинам дебошира доставили в помещение для административно задержанных. Однако и там он не угомонился и снова попытался напасть на сотрудников. Успокоить его удалось лишь с помощью физической силы и спецсредств.

— Следственными органами в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти», — передает сайт.

В Новосибирске 27 сентября на рейсе авиакомпании S7 Airlines Фергана — Новосибирск (Толмачёво) пассажир отказывался сесть на свое место, из-за него вызвали полицию.

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авиадебоширполиция
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