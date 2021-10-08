В кафе новосибирского аэропорта Толмачёво сотрудники полиции задержали мужчину, который неадекватно себя вел. При задержании он несколько раз пытался напасть на полицейских. Об этом пишет сайт «МВД Медиа».

В ходе патрулирования аэровокзального комплекса сотрудники полиции заметили пьяного мужчину. Его задержали и доставили в дежурную часть. Нарушителем оказался 46-летний житель города Челябинска, который ожидал посадки на рейс в свой родной город.

