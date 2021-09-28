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Пассажир рейса до Новосибирска отказался сесть на свое место и попал в полицию

На 35-летнего мужчину составили административный протокол

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Пассажир ответил недовольством на требование пересесть на свое место

Пассажир ответил недовольством на требование пересесть на свое место

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В Новосибирске 27 сентября на рейсе авиакомпании S7 Airlines Фергана — Новосибирск (Толмачёво) пассажир отказывался сесть на свое место, из-за него вызвали полицию.

Командир воздушного судна доложил в аэропорт о неадекватном поведении пассажира на борту самолета и запросил наряд полиции, сообщили в телеграм-канале Aviaincident. Как сообщает канал, пассажир оскорблял членов экипажа и угрожал им.

— В дежурную часть поступило сообщение, что на борту воздушного судна произошел конфликт между пассажиром и представителем экипажа. Сотрудники транспортной полиции на месте установили, что один из пассажиров, 35-летний мужчина, пересел на чужое место. Когда бортпроводник сделал ему замечание, высказывал недовольство предложением занять свое место, — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

По прибытии пассажира привлекли к ответственности за невыполнение законного распоряжения командира воздушного судна и за мелкое хулиганство.

НГС отправил запрос в авиакомпанию S7 по ситуации.

В августе Обской городской суд огласил приговор в отношении Андрея Алексеева, обвиняемого в оскорблении и применении насилия к представителям власти. Алексеев был одним из авиадебоширов, которые устроили конфликт на рейсе Новосибирск — Москва в конце февраля.

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дебоширполициясамолет
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