Пассажир рейса до Новосибирска отказался сесть на свое место и попал в полицию

В Новосибирске
Командир воздушного судна доложил в аэропорт о неадекватном поведении пассажира на борту самолета и запросил наряд полиции, сообщили в телеграм-канале Aviaincident. Как сообщает канал, пассажир оскорблял членов экипажа и угрожал им.
— В дежурную часть поступило сообщение, что на борту воздушного судна произошел конфликт между пассажиром и представителем экипажа. Сотрудники транспортной полиции на месте установили, что один из пассажиров,
По прибытии пассажира привлекли к ответственности за невыполнение законного распоряжения командира воздушного судна и за мелкое хулиганство.
НГС отправил запрос в авиакомпанию S7 по ситуации.
В августе Обской городской суд огласил приговор в отношении Андрея Алексеева, обвиняемого в оскорблении и применении насилия к представителям власти. Алексеев был одним из авиадебоширов, которые устроили конфликт на рейсе Новосибирск — Москва в конце февраля.