Сибиряка оштрафовали за дебош на рейсе из Новосибирска в Москву

Обской городской суд огласил приговор в отношении Андрея Алексеева, обвиняемого в оскорблении и применении насилия к представителям власти. Алексеев был одним из авиадебоширов, который устроил конфликт на рейсе Новосибирск — Москва в конце февраля.

— Приговором суда Алексеев признан виновным, ему назначено наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) в виде штрафа 45 000 рублей, по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей, — сообщили в Обском городском суде.