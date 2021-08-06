Сибиряка оштрафовали за дебош на рейсе из Новосибирска в Москву

Обской городской суд огласил приговор в отношении Андрея Алексеева, обвиняемого в оскорблении и применении насилия к представителям власти. Алексеев был одним из авиадебоширов, который устроил конфликт на рейсе Новосибирск — Москва в конце февраля.
— Приговором суда Алексеев признан виновным, ему назначено наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) в виде штрафа
Инцидент произошел 23 февраля на борту воздушного судна, рейса Новосибирск — Москва в аэропорту Толмачево. Вылет борта авиакомпании S7 был задержан на час из-за двух пассажиров, которые устроили дебош на борту.
По словам одной из пассажирок, конфликт спровоцировали двое пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к соседям и стюардессам, нецензурно выражались. Члены экипажа попытались сами пресечь действия мужчин, но те отказались покидать самолет добровольно. Они не успокоились, даже когда пришли сотрудники полиции. После этого на двух авиадебоширов завели уголовные дела из-за публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.
— Завязалась драка, в которую вмешались другие пассажиры-мужчины. Пока выводили одного, другого держали человек пять. Потом сняли показания, и самолет улетел, — рассказывала очевидец происшествия ранее.
25 февраля Обской городской суд Новосибирской области не стал арестовывать мужчин. Суд учел их хорошие характеристики, а также то, что один живет с родителями, а у второго есть семья. Однако глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям добиться обжалования постановления суда.
В марте НГС рассказывал об инциденте, когда полиция задержала дебошира рейса Сочи — Новосибирск авиакомпании S7: очевидцы утверждают, что пьяный пассажир бизнес-класса оскорблял окружающих и лез в драку.