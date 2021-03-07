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«Бросался в пассажиров стаканчиками и журналами»: дебошира из бизнес-класса рейса Сочи — Новосибирск встретила полиция

Пассажиры просили экипаж совершить экстренную посадку

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Дебошир мешал пассажирам на рейсе Сочи — Новосибирск

Дебошир мешал пассажирам на рейсе Сочи — Новосибирск

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Пьяный дебошир бизнес-класса оскорблял пассажиров на рейсе Сочи — Новосибирск

Полиция задержала дебошира рейса Сочи — Новосибирск авиакомпании S7 — очевидцы утверждают, что пьяный пассажир бизнес-класса оскорблял окружающих и лез в драку.

— Летели рейсом S7 5106 Сочи — Новосибирск в ночь с 6 на 7 марта. На борту бизнес-класса с нами летел неадекватный пассажир, — сообщила в редакцию НГС пассажирка рейса. — Провоцировал лиц мужского пола на конфликт, бросался в пассажиров стаканчиками, журналами, бумажками. Покрывал матом персонал самолета и пассажиров, на замечания не реагировал и не успокаивался ни на минуту в течение всего полета на протяжении 5 часов.

По словам женщины, ее место было рядом с местом, где сидел дебошир, поэтому часть времени она провела «в кабине у стюардесс». Кроме того, говорит она, пассажиры просили экипаж совершить экстренную посадку.

По информации пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО, после рейса дебошир был доставлен в дежурную часть, привлечен к административной ответственности за нецензурную брань, от медицинского освидетельствования отказался. Как уточнили в ведомстве, письменных претензий к нему со стороны пассажиров не поступило.

Также пассажирка рейса сообщила, что к прибывшему борту вызвали скорую помощь, так как сидевшему рядом с дебоширом мужчине стало плохо с сердцем из-за стресса. В транспортной полиции подтвердили, что одному из пассажиров вызывали скорую, однако уточнили, что это связано не с приступом, а с хроническим заболеванием.

6 марта сибирячку, летевшую из Владивостока, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство на борту самолета — в целях безопасности ее пришлось привязать к креслу.

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дебоширсамолет
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