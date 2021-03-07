«Бросался в пассажиров стаканчиками и журналами»: дебошира из бизнес-класса рейса Сочи — Новосибирск встретила полиция

Полиция задержала дебошира рейса Сочи — Новосибирск авиакомпании S7 — очевидцы утверждают, что пьяный пассажир бизнес-класса оскорблял окружающих и лез в драку.

— Летели рейсом S7 5106 Сочи — Новосибирск в ночь с 6 на 7 марта . На борту бизнес-класса с нами летел неадекватный пассажир, — сообщила в редакцию НГС пассажирка рейса. — Провоцировал лиц мужского пола на конфликт, бросался в пассажиров стаканчиками, журналами, бумажками. Покрывал матом персонал самолета и пассажиров, на замечания не реагировал и не успокаивался ни на минуту в течение всего полета на протяжении 5 часов .