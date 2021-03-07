«Бросался в пассажиров стаканчиками и журналами»: дебошира из бизнес-класса рейса Сочи — Новосибирск встретила полиция

Пьяный дебошир бизнес-класса оскорблял пассажиров на рейсе Сочи — Новосибирск
Полиция задержала дебошира рейса Сочи — Новосибирск авиакомпании S7 — очевидцы утверждают, что пьяный пассажир бизнес-класса оскорблял окружающих и лез в драку.
— Летели рейсом S7 5106 Сочи — Новосибирск в ночь с 6 на
По словам женщины, ее место было рядом с местом, где сидел дебошир, поэтому часть времени она провела «в кабине у стюардесс». Кроме того, говорит она, пассажиры просили экипаж совершить экстренную посадку.
По информации пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО, после рейса дебошир был доставлен в дежурную часть, привлечен к административной ответственности за нецензурную брань, от медицинского освидетельствования отказался. Как уточнили в ведомстве, письменных претензий к нему со стороны пассажиров не поступило.
Также пассажирка рейса сообщила, что к прибывшему борту вызвали скорую помощь, так как сидевшему рядом с дебоширом мужчине стало плохо с сердцем из-за стресса. В транспортной полиции подтвердили, что одному из пассажиров вызывали скорую, однако уточнили, что это связано не с приступом, а с хроническим заболеванием.
6 марта сибирячку, летевшую из Владивостока, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство на борту самолета — в целях безопасности ее пришлось привязать к креслу.