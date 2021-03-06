Неадекватную пассажирку самолета Владивосток-Новосибирск привязали к креслу скотчем и веревками

В Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за неадекватного поведения
Сибирячку, летевшую из Владивостока, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство на борту самолета.
В линейный отдел полиции в аэропорту «Толмачёво» поступило сообщение о том, что на борт самолета из Владивостока требуются полицейские, так как одна из пассажирок неадекватно себя ведет.
Оказалось, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. Женщина была дезориентирована в пространстве. На замечания экипажа она не реагировала.
Поскольку пассажирка могла причинить вред себе или окружающим, бортпроводники и другие пассажиры с помощью скотча и веревки привязали женщину к ее креслу до посадки самолета.
Транспортные полицейские задержали и доставили нарушительницу, которая оказалась 39-летней местной жительницей, в дежурную часть. По словам задержанной, перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.
В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сейчас она проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.