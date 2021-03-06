Неадекватную пассажирку самолета Владивосток-Новосибирск привязали к креслу скотчем и веревками

Сибирячку, летевшую из Владивостока, привлекли к ответственности за мелкое хулиганство на борту самолета.



В линейный отдел полиции в аэропорту «Толмачёво» поступило сообщение о том, что на борт самолета из Владивостока требуются полицейские, так как одна из пассажирок неадекватно себя ведет.



Оказалось, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. Женщина была дезориентирована в пространстве. На замечания экипажа она не реагировала.

