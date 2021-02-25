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Глава СКР поручил новосибирским следователям добиться ареста авиадебоширов из Толмачёво

Ранее суд отпустил нарушителей на свободу

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Двое пьяных мужчин устроили дебош на борту самолета и напали на полицейских

Двое пьяных мужчин устроили дебош на борту самолета и напали на полицейских

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Глава СКР поручил следователям добиться ареста авиадебоширов из Толмачёво

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям добиться обжалования постановления суда, который не стал арестовывать двух авиадебоширов из Толмачёво.

Напомним, 23 февраля вылет самолета авиакомпании S7 из Новосибирска в Москву был задержан на час из-за пассажиров, которые устроили дебош на борту. По словам одной из пассажирок, конфликт спровоцировали двое пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к соседям и стюардессам, нецензурно выражались. Члены экипажа попытались сами пресечь действия мужчин, но те отказались покидать самолет добровольно. Они не успокоились, даже когда пришли сотрудники полиции. После этого на двух авиадебоширов завели уголовные дела из-за публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.

В четверг, 25 февраля, Обской городской суд Новосибирской области не стал арестовывать мужчин. Суд учел их хорошие характеристики, а также то, что один живет с родителями, а у второго есть семья.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Западно-Сибирскому следственному управлению на транспорте просить вышестоящего прокурора обжаловать постановление суда, который отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении мужчин под стражу.

— Преступление, совершенное на объекте повышенной опасности, которым является аэропорт, и в отношении людей, стоящих на страже правопорядка, должно быть оценено по всей строгости закона. Такие люди не задумываются о том, что подобным агрессивным поведением могут спровоцировать более серьезные нарушения безопасности, в том числе на борту самолета, что в свою очередь может привести к трагедии, — значится в сообщении Следственного комитета РФ.

Во время допросов оба дебошира признали свою вину, но после заседания их освободили, так как суд посчитал, что нет оснований для заключения их под стражу.

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Александр БастрыкинСК РФавиадебоширы
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