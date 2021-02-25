Глава СКР поручил новосибирским следователям добиться ареста авиадебоширов из Толмачёво

Глава СКР поручил следователям добиться ареста авиадебоширов из Толмачёво
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям добиться обжалования постановления суда, который не стал арестовывать двух авиадебоширов из Толмачёво.
Напомним,
В четверг,
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Западно-Сибирскому следственному управлению на транспорте просить вышестоящего прокурора обжаловать постановление суда, который отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении мужчин под стражу.
— Преступление, совершенное на объекте повышенной опасности, которым является аэропорт, и в отношении людей, стоящих на страже правопорядка, должно быть оценено по всей строгости закона. Такие люди не задумываются о том, что подобным агрессивным поведением могут спровоцировать более серьезные нарушения безопасности, в том числе на борту самолета, что в свою очередь может привести к трагедии, — значится в сообщении Следственного комитета РФ.
Во время допросов оба дебошира признали свою вину, но после заседания их освободили, так как суд посчитал, что нет оснований для заключения их под стражу.