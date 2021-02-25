Глава СКР поручил новосибирским следователям добиться ареста авиадебоширов из Толмачёво

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям добиться обжалования постановления суда, который не стал арестовывать двух авиадебоширов из Толмачёво.



Напомним, 23 февраля вылет самолета авиакомпании S7 из Новосибирска в Москву был задержан на час из-за пассажиров, которые устроили дебош на борту. По словам одной из пассажирок, конфликт спровоцировали двое пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к соседям и стюардессам, нецензурно выражались. Члены экипажа попытались сами пресечь действия мужчин, но те отказались покидать самолет добровольно. Они не успокоились, даже когда пришли сотрудники полиции. После этого на двух авиадебоширов завели уголовные дела из-за публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции.