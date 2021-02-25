Суд отпустил на свободу новосибирского авиадебошира — у него хорошие характеристики и он живет с родителями

Суд не стал помещать в СИЗО авиадебоширов из Толмачёво
Обской городской суд Новосибирской области не стал арестовывать двух пассажиров, которые устроили пьяный дебош на борту самолета Новосибирск — Москва
По данным следствия,
Во время допросов оба признали вину по существу предъявленного обвинения.
Следователи ходатайствовали на суде, чтобы мужчин заключили в СИЗО, но суд отказал в удовлетворении ходатайства. Мужчин освободили сегодня,
Суд посчитал, что «не представлено доказательств обоснованности избрания меры пресечения именно в виде заключения под стражу».
— В судебном заседании установлено, что Бец А. А. не судим, к административной ответственности против порядка управления не привлекался, по месту жительства и предыдущему месту работы характеризуется положительно, его личность документально подтверждена, он имеет постоянное место регистрации и жительства на территории РФ, постоянно проживает на территории Новосибирска совместно с родителями, что свидетельствует о наличии прочных социальных связей, написал явку с повинной и дал признательные показания по предъявленному ему обвинению, оснований полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда, не имеется, — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Также у суда нет оснований полагать, что сбежать может и Алексеев. Сообщается, что у него нет судимостей, он написал явку с повинной, постоянно живет в Новосибирске, у него есть положительная характеристика с места работы, он имеет семью (что также говорит о прочных социальных связях).
Случаи неадекватного поведения пьяных пассажиров случаются на рейсах из Новосибирска регулярно. Так, в декабре прошлого года пьяный мужчина при досмотре начал оскорблять полицейских, а затем пнул одного из них.
В ноябре в аэропорту Толмачёво задержали другого дебошира — при личном осмотре мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, матерился и пнул полицейского.