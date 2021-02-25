Суд отпустил на свободу новосибирского авиадебошира — у него хорошие характеристики и он живет с родителями

Обской городской суд Новосибирской области не стал арестовывать двух пассажиров, которые устроили пьяный дебош на борту самолета Новосибирск — Москва 23 февраля . Суд учел их хорошие характеристики, а также то, что один живет с родителями, а у второго есть семья.



По данным следствия, 23 февраля 2021 года Алексеев и Бец, находясь на борту, применили насилие к сотруднику полиции. Затем уже в помещении дежурной части они нецензурно оскорбляли полицейского в присутствии посторонних, «чем унизили его честь и достоинство». После Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил на мужчин уголовные дела по ч. 1 ст. 318 , ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников транспортной полиции).