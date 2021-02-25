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Суд отпустил на свободу новосибирского авиадебошира — у него хорошие характеристики и он живет с родителями

Его соучастника также не стали арестовывать на время следствия

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Инцидент произошел во вторник, <nobr class="_">23 февраля</nobr>

Инцидент произошел во вторник, 23 февраля

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Суд не стал помещать в СИЗО авиадебоширов из Толмачёво

Обской городской суд Новосибирской области не стал арестовывать двух пассажиров, которые устроили пьяный дебош на борту самолета Новосибирск — Москва 23 февраля. Суд учел их хорошие характеристики, а также то, что один живет с родителями, а у второго есть семья.

По данным следствия, 23 февраля 2021 года Алексеев и Бец, находясь на борту, применили насилие к сотруднику полиции. Затем уже в помещении дежурной части они нецензурно оскорбляли полицейского в присутствии посторонних, «чем унизили его честь и достоинство». После Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил на мужчин уголовные дела по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников транспортной полиции).

Во время допросов оба признали вину по существу предъявленного обвинения.

Следователи ходатайствовали на суде, чтобы мужчин заключили в СИЗО, но суд отказал в удовлетворении ходатайства. Мужчин освободили сегодня, 25 февраля, после заседания.

Суд посчитал, что «не представлено доказательств обоснованности избрания меры пресечения именно в виде заключения под стражу».

— В судебном заседании установлено, что Бец А. А. не судим, к административной ответственности против порядка управления не привлекался, по месту жительства и предыдущему месту работы характеризуется положительно, его личность документально подтверждена, он имеет постоянное место регистрации и жительства на территории РФ, постоянно проживает на территории Новосибирска совместно с родителями, что свидетельствует о наличии прочных социальных связей, написал явку с повинной и дал признательные показания по предъявленному ему обвинению, оснований полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда, не имеется, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Также у суда нет оснований полагать, что сбежать может и Алексеев. Сообщается, что у него нет судимостей, он написал явку с повинной, постоянно живет в Новосибирске, у него есть положительная характеристика с места работы, он имеет семью (что также говорит о прочных социальных связях).

23 февраля вылет самолета авиакомпании S7 из Новосибирска в Москву был задержан на час из-за двух пассажиров, которые устроили дебош на борту. По словам одной из пассажирок, конфликт спровоцировали двое пьяных мужчин, которые вели себя агрессивно по отношению к соседям и стюардессам, нецензурно выражались. Члены экипажа попытались сами пресечь действия мужчин, но те отказались покидать самолет добровольно. Они не успокоились, даже когда пришли сотрудники полиции. После этого на двух авиадебоширов завели уголовное дело.

Случаи неадекватного поведения пьяных пассажиров случаются на рейсах из Новосибирска регулярно. Так, в декабре прошлого года пьяный мужчина при досмотре начал оскорблять полицейских, а затем пнул одного из них.

В ноябре в аэропорту Толмачёво задержали другого дебошира — при личном осмотре мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, матерился и пнул полицейского.

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Новосибирскавиадебоширсамолет
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